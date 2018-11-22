【華冠投顧】幸運星-距離選舉只剩最後一個開盤日了......恐慌氣氛突然浮現？？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：3682 亞太、4976 佳凌、2388 威盛、1795 美時、2492 華新科

昨日道瓊盤中大漲 204 點，可惜開高走低收盤平盤。台股今日早盤 OTC 開高走高量能出現，指數創高 9:50 後賣壓湧現，由昨日最強的被動元件 2327 國巨、2492 華新科及矽晶圓帶頭下殺 6182 合晶、6488 環球晶、5483 中美晶、3532 台勝科…… 跌幅甚重！！大盤也一樣，開高走高後一度大漲 51 點，盤中賣壓湧現收盤跌 26 點，成交量 994 億元。合計上漲家數為 495 家，下跌家數增為 908 家……

【類股輪動速度越來越快】

今天輪動到光學族群由 6209 今國光「奪得亞馬遜訂單利多」領漲，3504 揚明光、4976 佳凌、3406 玉晶光、3441 聯一光盤中都攻上漲停板，尾盤卻僅 4976 佳凌鎖漲停。11 月 20 日節目分享的網通領頭羊 5388 中磊持續創新高，11 月 21 日節目無私分享的「5G 網通富爸爸 ONLY ONE」概念股－3682 亞太今日再來一根漲停，帶動 3163 波若威、2314 台揚、3450 聯鈞、3419 譁裕等網通股大漲……

11 月 21 日分享的 1795 美時今日再創新高，11 月 20 日安控「奇妙的人偶」3356 奇偶連續兩根漲停後，今天持續大漲 8.24%。今日強勢股有 2388 威盛、6118 建達、4991 環宇 - KY…… 這就是投機行情持續發酵中…… 好不熱鬧啊！！！

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最後祝大家明日操作順利！！！

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