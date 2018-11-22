【華冠投顧】賴昇楷：選前壓縮 選後彈跳 「被動元件」還有戲

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股反彈但幅度相當有限，今日台股在缺乏外部利多加持、內有短期均線蓋頭、選舉在即賣壓擴大... 等幾項劣勢下，走出開高有低走勢，終場大盤 - 26 點，OTC 指數 - 0.67% 回測五日線。

今日大盤委賣張數比預期來得重，這部分應是受到美股反彈無力、週末選舉在即、漲價族群逢高遇到獲利了結賣壓... 等因素影響，不過從幾個面向來看，台股今日走法並不算差：(1) 大盤上半場進入五日線至月線的反壓區震盪，作了部分解套之動作，終場雖然壓回但成交量不足千億，低量代表盤面殺低力道依舊有限；(2) 期貨相對現貨強勢，台指期由逆價差收斂至平價差，摩台期更由逆價差轉為明顯正價差；(3)OTC 指數今日創高之後雖然收了帶量黑Ｋ，但控盤者明知選前勢必會有不願抱股過選舉的賣壓，卻還拉到最高點讓這些籌碼快樂獲利下車，豈有這麼佛心來著？

綜合上述，選後行情仍偏樂觀看待，大盤若重上月線則可視為多方正式奪回短線主控權。

＜強弱勢股＞

光學鏡頭廠《6209 今國光》法說會透露明年展望樂觀，帶動光學族群今天強力發光，《4976 佳凌》、《3504 揚明光》、《3406 玉晶光》... 連袂大漲。《4174 浩鼎》新藥獲美孤兒藥資格，今日一字鎖漲停，但帶動生技族群效果不明顯，僅《1795 美時》、《4743 合一》... 表現較搶眼。

今日弱勢股集中在漲多回檔的 PCB 族群《3037 欣興》、《2368 金像電》...，矽晶圓族群《5483 中美晶》、《6488 環球晶》、《6182 合晶》... 等。

＜被動元件族群＞

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》今日全數回檔，但《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》回測頸線有守，《2327 國巨》下檔亦具備糾結的短期均線支撐，僅視為短線漲多回檔，待成交量又降下來（獲利調節賣壓竭盡），便可再度留意切入時機。也歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，即時掌握盤中分析與個股看法。

＜王子復仇記 II＞

昨日帶學員卡位並同步分享給大家的新一輪強勢股名單～【王子復仇記 II】，當中《 (魔法王子)3504 揚明光 》今日 09:22 鎖漲停，敲響【王子復仇記 II】漂亮的第一炮，強股不等人，趕緊拿到手，把握上車好時機，索取連結 : https://reurl.cc/Q6Lq9

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