【華冠投顧】直上直下大怒神

范振鴻 分析師

●盤勢分析

今天大盤量能持續低量能，早盤由電子領軍開高攻擊，但是過了十點後開始無力，始的大盤翻黑最後也是收跌。『量縮難出貨』是這幾天一直在講的，而今天中小型股很多開盤後都出量往上強攻，量能都放出來，直到尾盤收天線的ㄧ堆，很明顯就是出貨了，雖然大盤今天還是量縮的，但是 OTC 連續兩天放量，昨天是很有力的多方量，但是今天就很明顯趁放量有人倒貨了，這個盤短線雖然走的是反彈段，但今天 OTC 這根黑 K 之後要留意離反彈結束又更近一步。

類股方面今天早盤主要由光學類股帶動，3504 陽明光、3630 新鉅科、3059 華晶科、3362 先進光都大漲，但是 10 點過後開始收斂跌幅，僅有 4976 佳凌、6209 今國光維持住大漲致收盤，而昨天提醒已經接近季線的 3707 漢磊與 3016 嘉晶，今天也是早盤大漲後開始有賣壓的狀況發生，我想這個盤一直以來的建議都一樣，就是不要追，追了不是不會續漲，而是受傷機會大，盤勢目前是站空方，做多就盡量短打為主。

※以上內容由華冠投顧 范振鴻分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

詳細操作策略，歡迎免費加入

范振鴻老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/ugzX6k

服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg