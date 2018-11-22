文．洪寶山 (理財周刊發行人)

美股進入熊市了嗎？道瓊指數周二再狂殺五五○點，累計兩天已跌掉九四七點。大摩分析師警告：「美股已經處於熊市中了」，看似悲觀，但悲觀中有轉機，我認為可以從兩個方向來看，也許可以成為救命稻草。那就是聯準會 (Fed) 暫緩升息與 G20 川習會化解貿易僵局。而這兩件事情要化解危機，都不是那麼容易。

從聯準會升息來看，就面臨矛盾的問題，如果下月不升息，就意味聯準會相信美國經濟增長正在放緩，這對於股市長期前景來說顯然不是好事，會觸發投資者進一步拋售。但若持續升息，將是「一根越收越緊的繩索」。看起來無論聯準會下個月有沒有升息，對美股而言似乎都是很棘手的情況。

聯準會主席鮑威爾及多位聯準會官員日前發表講話，就談到美國經濟放緩的風險，似乎暗示升息速度有可能調整，這種調整可視為是週期放緩的確認。現在，不能升息和快速升息都一樣有傷害，因此判斷，若經濟數據不錯，會採取漸進式升息。

另外，就是眾所矚目的 G20，最重要的還是關心美中貿易戰後續，月底 G20 領導人即將會面，尤其美中兩位領導人川普跟習近平兩人的互動，月初兩人通電話就被視為是好消息，當時就激勵美股和離岸人民幣雙雙大漲。只是兩人姿態都很強硬，對貿易局勢緩和，目前大部分是並未抱有太高期望。

美國科技股在今年四月到九月期間表現強勁，但被稱為「FAANG」的美國五大飆股：臉書 (Facebook)、蘋果 (Apple)、亞馬遜 (Amazon)、Netflix 與 Google 母公司 Alphabet，現在卻全部跌入熊市區間，跟五十二周前的高點比較，跌幅逾二○％，市值合計蒸發掉上兆美元。眼看感恩節、聖誕節、新年等假日零售旺季即將來臨，這些科技巨頭能否禁得起考驗，擺脫熊市困境，也繫在兩位救援投手身上。這兩位就是發動貿易戰的美國總統川普，與一直收縮資金的聯準會主席鮑威爾，將是美股面臨大敗最後的救援投手。也就是說，美股墜入熊市，G20 峰會和聯準會似乎是最後希望。

試想，川普若在 G20 峰會出現峰迴路轉的態度，讓全球貿易戰降溫，將為股市與企業老闆帶來最大的利多。到底這兩位市場點名期待的救援投手，誰能力挽狂瀾，或者誰要承擔敗戰投手，就看他們的政治智慧了。

來源：《理財周刊》 952 期

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