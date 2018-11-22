年終3C家電採購旺季到 網家電競業績月增五倍 12月銷售動能續增溫

年終 3C 家電採購旺季正式啟動！網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物宣布搶下 Razer 最新一代電競筆電的電商獨家預購權，而隨著黑色星期五、雙 12、尾牙、聖誕跨年等消費旺季的到來，琳瑯滿目的強檔促銷活動亦將傾巢而出，站上的銷售動能可望持續增溫。網家表示，自雙 11 檔期開跑後，手機屢屢單日賣破億元大關，筆電、硬碟、電競椅、LCD 螢幕、液晶電視、清淨除濕機、電玩主機 / 遊戲等眾多品類也創下單日銷額突破千萬的亮眼表現，其中，整體電競品類的業績相較上月同期激增了 5 倍之多，包含電競螢幕、電競筆電、硬碟、周邊、零組件等全線銷量皆較去年同期翻倍成長。



PChome24h 購物指出，電競筆電近期的銷售表現十分熱絡，不只銷量對照去年同期翻倍成長，單日銷量更上看數千台，其中又以搭載 GTX 1060 顯示卡的電競筆電最受到消費者青睞、單日可賣數百台。雙 11 檔期包含外接硬碟、SSD 固態硬碟單週銷量達數萬顆，總的來看，硬碟類商品不只單週即賣出平日全月的銷量，更創下歷史高點紀錄。



此外，如 LCD 螢幕、Full HD 螢幕以及電競周邊，不論是電競鍵盤、電競滑鼠、電競耳機等，整體銷量對照去年雙 11 同期也均近倍增，電競市場前景看好。