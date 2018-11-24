G20美中貿易戰沙盤推演

APEC 高峰會前夕，中國向美國遞出貿易清單，川普還沒打算接受；即將在月底舉行的 G20 高峰會和接下來的川習會，美中能否在貿易戰達成協議，就先觀察人民幣動向。

【文／魏聖峰】

剛落幕的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會議，川普未出席、改由副總統彭斯代表。彭斯在 APEC 演說中批評中國透過匯率腐敗手段，推動一帶一路，將某些國家拖入債務深淵；中國國家主席習近平則譴責美國祭出貿易保護主義自私自利。從兩人充滿煙硝味的互嗆推測，即將在月底舉行的 G20 高峰會議以及會後美中兩國領袖將舉行高峰會議，能否解決美中兩國的歧見，充滿變數。

美國期中選舉結果，雖然共和黨喪失眾議院的多數黨席次，但選後仍掌控二五席州長，比民主黨的二一席還多。即使在民主黨占多數的眾議院，即將成為眾議院議長的裴洛西對中國更沒好感，就在一九八九年天安門抗議示威中，裴洛西當時就在現場聲援學生運動。六四鎮壓時，裴洛西還被中國公安局關在派出所兩天。不論是裴洛西還是川普在美中貿易戰、人權和民主價值理念幾乎一致對外。未來兩年的美國政府對中國都可能不會友善，兩國在不公平貿易問題的歧見，很難在短期間內就能達成共識。

川普沒有參加這次的 APEC 高峰會議，就是在美中貿易戰的敏感期間避免和習近平見面，改派彭斯與會。彭斯是共和黨保守派出身，也是川普的分身，他在 APEC 或其他公開場合的言論就是代表川普的意見。綜合彭斯在 APEC 前後相關言論，仍不脫離要求中國在多項議題上讓步，包括智慧財產竊取、強制技術移轉、取消限制市場准入、尊重國際規範、保障國際水域航行自由，以及中國干預西方國家政治等。若中國不改變，美國將加倍關稅，他還警告印太國家，小心中國的債務外交，不要接受可能損害自己主權的外債。

更值得注意的是，這次彭斯沒有和習近平有任何的會談，反而與台灣代表張忠謀公開見面，而張忠謀此行還見到安倍晉三。從美國代表在 APEC 的姿態看出，現階段美國還不想要和中國有任何妥協，甚至不排除未來要打台灣牌，凸顯美中兩國在許多議題的歧見。這些問題上，川普和習近平能否在月底的 G20 期間和會後的兩國高峰會議中就能達成妥協，市場並不看好。

APEC 前夕，中國向川普遞出橄欖枝，並提交一份回應美國政府的貿易清單，但川普表示中國漏掉四或五個重要議題，所以他不接受這份清單。川普還向中國提出警告，美中任何協議都必須是互惠的。一位聽取中國回應清單簡報的白宮官員指出，中國願意做到哪種讓步目前仍不清楚。根據透露，中國回應美國的清單把一四二個項目分為願協商、已在處理、無法談判等議題。

美國鷹派態度未變

從這位白宮官員針對清單內容推測，中國應該是想要避免讓美中貿易爭端擴大到其他美國對中國的全面制裁，談判策略上仍以拖待變。川普已經通過期中大選的考驗，也向選民表白他要準備競選連任，甚至傳出還要邀請彭斯擔任他第二任的副手。未來兩年川普在政治上沒有跛腳，由於共和黨仍掌控參議院的多數席次，若民主黨想要藉由「通俄門」事件彈劾川普機率很小，除非共和黨倒戈。川普藉由這次期中選舉了解到，他利用貿易戰對中國的鷹派態度獲得選民的認同。因此，未來兩年川普對中國的態度不可能轉變。

在 G20 高峰會前，貿易戰應該有喘息的空間，現在又傳出變數原本要先到華盛頓進行協商的中國副總理劉鶴，最新的消息是他取消到華盛頓協商。美中雙方直接到阿根廷談判。會前這些動作很不尋常，讓市場擔心雙方是否有機會在 G20 達成和解。中國有可能擔心川普善變的性格，在高峰會時會翻臉不認人，乾脆取消會前協商直接到談判桌上見真章。

貿易戰結果主導市場多空

我們比較擔心的是，G20 高峰會議和接下來的川習會是否僅是個政治秀，而不可能有實質結論出來。如果是這樣，川習會若無共識，川普是否會針對中國剩下進口到美國的二六七○億美元產品也課徵關稅，如此對全球金融市場來說將會是最壞的結果。目前美國對中國進口商品已有五○○億美元課稅二五％、額外二○○○億美元課關稅十％，這部分從明年一月起會把關稅調高到二五％。如果也把上述的二六七○億美元納入課稅，美國就等於把所有中國進口產品都加課關稅，這對全球股市而言是利空。

十月美股下跌反應聯準會的持續升息以及美中貿易戰對明年美國通膨壓力造成的複雜因素。大跌過後美股出現兩個交易日的反彈行情，隨後因為蘋果財報的利空進一步造成科技股的跌勢，連道瓊工業指數和 S&P 500 指數也都遭到拖累。美股跌到這個位置，加上二十二日就是美國的感恩節，接下來就要進入歐美的年底採購旺季，理當美股短線應該有反彈行情可期。今年前三季美國ＧＤＰ年增率平均達三．三％，比去年同期的二．五三％表現得好，今年美國景氣比去年好應該會刺激民眾的消費旺季。

來源：《先探投資週刊》 2014 期

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