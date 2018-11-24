「讓牙刷適應使用者」這款AI智能牙刷，用刷牙數據建資料庫

文／譚偉晟

我們的牙刷裡面有 22 萬條的程式碼。」中國新創品牌歐可林 Oclean，11 月 7 日大動作舉辦產品在台上市記者會，深圳市雲頂信息技術市場總監俞發興在現場滔滔不絕地介紹手上的產品，用科技術語堆疊起的簡報，宛如舉行的不是牙刷發表會，而是一場手機發表會。

22 萬條程式碼代表什麼意義？是讓歐可林的這款牙刷內建傳輸系統與 OTA（空中下載）技術，透過手機專屬的 App 能持續更新刷牙模式；同時又能收集用戶刷牙的力道大小、角度、時間等使用數據，然後依照用戶使用習慣，主動調整出合適的牙刷振動頻率、輕重。一般電動牙刷，刷牙模式都是固定的三到五種模式，但這款新產品至少十種起跳，未來還能不斷增加。

科技人創新出發

找到寡占市場的新契機

劉書潤的牙刷研發之路，要從 2005 年開始說起，當時原本在做電腦貿易的他，因為看好 MP3 在中國興起帶動的商機，說服老闆協助他成立子公司，以「藍魔」品牌推出 MP3 產品，短短兩三年，「就做到全國前三名」，劉書潤回憶，在那段時間藍魔一度曾擠下昂達、OPPO 等品牌，成為 MP3 產品的銷量冠軍。

一○年，劉書潤再度嗅到 iPad 所開創的平板電腦機會，決定再次創業、在一一年成立深圳市五元素科技，以「ifive」品牌征戰平板市場，「一三、一四年時，那是幾個億（人民幣）的年營業額。」劉書潤說起當時榮景，竟露出一絲感慨。

原來，一四年底平板市場漸漸出現變化，雙核心處理器的產品正處於技術更迭的階段，劉書潤卻對既有的雙核心平板過度自信，看好緊接著到來的春節商機，一口氣準備了近半年的庫存。豈料一五年過完年，誤判的結果導致產品大滯銷。劉書潤談起當時仍歷歷在目：「一五年花了一整年清庫存，損失了數千萬人民幣。」

這樣的慘痛經驗，讓他理解到「當新規格流行，可以瞬間改變市場。」重新整理心情的他，一五年底接到華米科技創辦人黃汪的邀請，開始探索起智能牙刷的市場潛力。

黃汪與劉書潤有著極為相似的背景，都搭上 MP3、平板電腦等產品大潮而起家，也知曉彼此在業界的實力，劉書潤解釋「華米本可以自己做，但黃總希望有個獨立的團隊負責。」兩人一拍即合，聯手成立雲頂信息技術，劉書潤也立刻蒐集來自電商平台天貓、京東上的數十萬筆用戶評價，企圖找出現有產品不足之處。

很快地，他發現現有產品在噪音、振幅、功耗甚至防霉上，都表現得差強人意。「我們拆開知名品牌的牙刷，還發現裡頭的電路板用的是○三年研發的型號。」余發興透露，由於大品牌在市場上的長期寡占，電動牙刷的技術十多年來幾乎沒有更新。

劉書潤視此為大好機會，然而他立刻就撞到牆，發現找不到可以滿足需求的材料，特別是牙刷最核心的零件「振動馬達」，要在有限空間做到每分鐘四萬轉的轉速，對許多馬達供應商而言是全新挑戰。遍尋到最後，透過關係找到蘋果供應鏈金龍機電，「一個周六的下午，用四小時時間說服該公司老總合作。」才解決牙刷開發的最核心問題。

來源：《今周刊》 1144 期

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