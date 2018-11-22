〈銀行承辦以房養老〉行庫統計：多數屋齡20年起跳

立法院財委會今（22）日到土地銀行考察公股行庫辦理以房養老的現況，由承作以房養老前三大行庫，土地銀行、合作金庫和華南銀行進行簡報。觀察三家行庫承辦以房養老的狀況，多是屋齡 20 年以上的老房子，以華銀為例，30 年以上老屋占比高達 68%，20 到 30 年房子比重 22%；土銀與合庫則是屋齡 20 年以上的房子居多。

至於貸款成數，土銀表示，如果是台北市、新北市捷運站周邊房子，最高貸款成數可達 7 成。

華銀主管說，以房養老擔保品有 6 成以上是價值低於 1,000 萬元的不動產，貸放成數主要集中在 5 成以下，比重約 38% 為最多；約 27% 的人，靠以房養老每個月可以領 1 到 2 萬元做為生活費。

但以房養老開辦迄今屆滿 3 年，申辦件數仍不到 3,000 件，透露民眾對以房養老興趣不大，公股行庫主管認為，市場反應平淡，主要是對產品不熟悉，加上國人平均餘命延長，擔心抵押權最多只有 30 年的以房養老恐無法「終老」，上述兩大因素讓民眾對以房養老仍望之卻步。

公股行庫主管表示，民法第 881 條之 4 規定，最高限額抵押權設定期限的上限為 30 年，換言之，以房養老抵押權限最長也只有 30 年，在國人平均餘命延長的情況下，民眾會擔心無法靠「以房養老」終老。

此外，多數年長者對以房養老的產品不熟悉，根據銀行觀察，有民眾擔心，假設辦理 500 萬元的以房養老，但萬一領了 5 年後、大概 100 萬元就往生了，不僅吃虧，更擔心最後房子被銀行拍賣，無法傳承給下一代，上述原因讓民眾對於以房養老卻步。