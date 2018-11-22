由田前10月每股淨利高達4.16元 Q4獲利可期 明年更旺

AOI 檢測設備大廠由田新技 (3455) 受惠於客戶需求旺盛，今年前 10 月每股淨利高達 4.16 元，考量第四季是機台入帳旺季，預計單季營收與獲利更將持續攀高，法人圈估算，由田今年每股獲利有望挑戰 5.8 元甚至 6 元，至少創近五年新高，展望後續，明年獲利成長幅度將更可觀。由田第三季營收 8.48 億元，創單季營收新高，單季毛利率 43%，為近 7 個季度以來最佳，單季每股淨利 1.91 元，累計今年前 3 季每股淨利 3.28 元，已超過去年全年獲利水準，而公司應主管單位要求公布 10 月單月獲利，單月每股淨利 0.88 元，累計今年前 10 月每股淨利已經達到 4.16 元。



展望第四季，由田提到，因為第四季是傳統設備旺季，營收、獲利可望持續成長，而進入 2019 年後，因 COF 基板、封測廠對 AOI 需求強勁，加上大陸面板廠持續擴產，同時也有毛利率偏高的新業務將啟動，遂對後續營運表現更為樂觀。