台股盤中—股王上攻力道不足 指數多空拉鋸 盤中由紅翻黑

在美股周二止跌回升帶動下，台股今 (22) 日由台積電、大立光領軍開高，一度上攻至近 9800 點，不過隨後遇反壓拉回，盤面跌深反彈族群輪動至光學股，被動元件也同步走強，另外傳產權值台塑、台塑化等也表態撐盤，指數盤中多空拉鋸，不過午盤大立光漲幅收斂，指數回測平盤並紅翻黑，預估今日成交量約 1080 億元。

台股今日開盤上漲 27.81 點，以 9769.33 點開出，盤中最高點來到 9792.99 點，電子三雄部分，台積電今日股價開高走高，盤中上漲逾 1 %，站回 5 日線，股王大立光今日股價一度大漲 100 元，不過午盤前回測平盤，持續站穩月線；鴻海受旗下富士康明年擬削減 iPhone 業務成本支出利空消息影響，股價開高後翻黑走低，表現弱勢。

光學股成為今日領漲族群，股王大立光領軍，揚明光直奔漲停 80.8 元鎖住，佳凌也亮燈，今國光、玉晶光與亞光等，漲幅都逾 6%。

以上市族群來看，生醫族群最為強勢，上漲 1.19%，其次為半導體族群，表現最弱勢的為水泥指數，下挫逾 1.2%；櫃買市場以電通族群最強勢，漲幅 1.69%，表現最弱勢的則為半導體族群。

法人指出，美股本周歷經 2 日大跌，但台股低檔相對有撐，惟川習會、九合一大選都將成為影響後續表現因素，今日股價雖反彈，但成交量仍無法放大，顯示市場觀望氣氛濃厚，指數若要持續上攻，量能須放大至 1200 億元，不過短線震盪格局機會大，預期將在 9600 點至 9800 間整理。