今國光獲新單樂看明年營運 股價開高攻頂

光學鏡頭廠今國光 (6209) 法說會透露明年展望樂觀，並爭取到包括亞馬遜等 5 家客戶訂單，激勵今天股價開高後直奔漲停鎖住，一舉越過半年線關卡，創近期高點。今國光今年啟動「火星（MARS）登陸」計畫，董事長陳慶棋於昨天法說會後指出，公司已爭取到亞馬遜等 5 家客戶，明年業績會比今年好，力拼全年獲利。



陳慶棋指出，今國光與亞馬遜西雅圖團隊及另一組團隊開發的鏡頭主要用於智慧家庭相關產品，預計明年第一季末開始量產出貨，將為明年營運添動能。



除亞馬遜外，今國光亦已拿到美系智慧家庭及安控品牌大廠智慧門鎖訂單，目前出貨量穩定放大中。此外，投影機也開發世界上最小型 4K 投影機鏡頭，已於第三季量產出貨。



至於車載鏡頭部分，今國光有 10 個開發案，其中兩個透過全球第三大汽車零組件供應商 Magna（麥格納）出貨給法國寶獅及美國福特公司，預計明年第二季、第三季可望有較多品項出貨。



陳慶棋表示，今國光預計兩年內單眼相機鏡片營收比重將由目前接近 60% 降至 40%。