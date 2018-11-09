今國光結束連5季虧損 Q3毛利率衝上10%每股純益達0.51元

光學元件廠今國光 (6209-TW) 第 3 季營收突破 10 億元，並創 8 季新高，單季毛利率達 10.35%，年增 4.25 個百分點，單季稅後純益 8270 萬元，每股純益 0.51 元，結束連續 5 季以來的虧損；但今國光前三季仍虧損 2090 萬元，每股虧損 0.13 元。

今國光今 (9) 日公布最新財報，營收為 10.48 億元，毛利率為 10.35%，季增 9.55 個百分點，年增 4.25 個百分點，稅後純益 8270 萬元，較上季及去年同期都將虧為盈，每股純益達 0.51 元；累計前 3 季營收 26.91 億元，毛利率 4.99%，年減 1.26 個百分點，稅後虧損 2090 萬元，每股虧損 0.13 元。今國光前 3 季稅後虧損金額較去年同期 8260 萬元縮減。

第 3 季為光學元件業旺季，今國光受惠遊戲機、智慧家庭新品及相機交換鏡頭鏡片需求增加，推升單季營收到 10.48 億元，創 8 季以來新高，毛利率並提升到 10.35% 的 8 季以來新高水準。

今國光具備研磨玻璃鏡片、模造玻璃及塑膠鏡片的製程能力，陸續開發手機、車載及物聯網等新應用，成為今年獲利重心之一，今國光逐步將重心轉向歐美物聯網、智慧家庭等產品的布局。同時，車載鏡頭的應用更為今國光在 2019 年看好的產品應用。