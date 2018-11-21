今國光董座陳慶棋證實接獲亞馬遜訂單 明年力拼獲利

光學鏡頭廠今國光 (6209) 下午舉行法說會，董事長陳慶棋證實「火星計畫 MARS」7 家公司中已爭取到 5 家，成為其供應商，智能家庭產品已獲亞馬遜訂單，而開發的遠紅外線鏡頭也於第三季開始出貨，預估今年虧損幅度會大幅縮小。陳慶棋說，預估 2019 年業績會比 2018 年好，力拼開始獲利，兩年內公司脫胎換骨，成為光學產業優等生。今國光前三季營收 26.91 億元，毛利率 5%，稅前虧損 1.06 億元，稅後淨利 2985 萬元，稅後虧損 2090 萬元，每股虧損 0.13 元，較去年同期每股虧損 0.51 元大幅減少。



其中第三季營收突破 10 億元，並創 8 季新高，單季毛利率達 10.35%，年增 4.25 個百分點，稅後純益 8270 萬元，每股純益 0.51 元，結束連續 5 季以來的虧損。



陳慶棋指出，第三季轉盈主要在於產品結構改善、自動化程度加深，第四季因進入淡季，預估會較第三季略減，今年全年呈現小虧，明年力拼獲利。



陳慶棋指出，對於公司無法替股東賺錢感到抱歉，前三季因公司開發很多鏡頭但無法完全進入量產，大部份需到 2019 年至 2020 年才有可能大量生產；此外，今年單眼相機鏡片銷售量不如預期，單眼相機未來要大幅成長性較低，而遊戲機鏡頭及手機鏡頭銷售量都也不理想，投影機鏡頭則在新機種無法放量，舊機種式微下，導致前三季仍呈現虧損。



前三季產品比重上，單眼相機比重仍最高達 58.4%，但 IOT 產品比重已逐步提高，由去年 9.4% 提升至 12.3%。其他車載佔比為 8.5%、遊戲機 3.3%、手機 2.1%，工業產品 2.7%，投影機 4.6%。陳慶棋說，盼兩年內單眼相機能降至 40%，其他則能提升至 60%。



稼動率方面，目前玻璃鏡頭為 60%、塑膠為 30%，模造約 60%。產能部分，目前塑膠鏡片月產能為 1500 萬片、玻璃鏡片 1480 萬片，模造鏡片約 100 萬片。



今國光以其玻璃、模造玻璃及塑膠鏡片三種製程能力，陸續開發手機、車載及物聯網等其他新應用，由於中國手機市場競爭激烈，逐步將重心轉向歐美 IoT、智慧家庭等布局，陸續傳出捷報，陳慶棋證實，智能家庭已獲亞馬遜訂單，預計明年第三季開始出貨，而投影機也開發世界上最小型 4K 投影機鏡頭，已於第三季量產出貨。



至於車載鏡頭部分，今國光有 10 個開發案，其中兩個透過全球第三大汽車零組件供應商 Magna(麥格納) 出貨給法國寶獅及美國福特公司，預計明年第二季、第三季可望有較多品項出貨。