股王大立光領軍 光學族群多檔個股奔漲停 族群強勢反彈

台股今 (22) 日受惠美股止跌回升帶動走揚，盤面領漲的跌深股由昨 (21) 日的矽晶圓族群，輪動至今日光學股，股王大立光領軍強彈，最高漲幅一度近 3%，揚明光 (3504-TW) 盤中直奔漲停價 80.8 元鎖住，佳凌 (4976-TW) 、今國光 (6209-TW)、玉晶光(3406-TW) 與亞光 (3019-TW) 等，股價也都有逾 6% 漲幅。

大立光近期接連遭到歐系與美系外資調降評等與目標價，歐系外資認為，目前大立光在營收衰退外，加上舜宇光學已領先推出 7P 鏡頭上市，且大立光在 iPhone XR 的後鏡頭產品上，又面臨來自玉晶光的加入市場挑戰，雙重不利影響，營運動能恐有壓。

美系外資也釋出對大立光的疑慮，包括蘋果新手機是否採 3 鏡頭設計、來自其他光學元件廠的競爭，及大立光明年業績具高度不確定性等。

不過今日台股多頭回神，資金尋找具反彈契機的族群進駐，光學元件率先獲得青睞，買盤強勢點火，大立光、揚明光、今國光與玉晶光等，股價強勢大漲。

揚明光第 3 季稅後純益 1.15 億元，創 23 季以來新高，且前 3 季去年轉盈。展望第 4 季，揚明光預期，由於美中貿易摩擦發展詭譎，中國經濟下行風險逐步浮現及人民幣趨貶之衝擊比預期擴大，第 4 季整體出貨表現將較第 3 季減少。