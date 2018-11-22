台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月22日

《彭博社》 週三 (21 日) 報導傳出，據富士康內部工作備忘錄揭露，鴻海集團旗下富士康正計劃大砍 2019 年高達 200 億人民幣 (約合 29 億美元) 的成本開支；鴻海集團 21 日晚間 10 點發布聲明，這是對營運狀況的常態性檢視：「如同往年一樣，今年的營運檢視主要致力於確保集團在新年度中，運營團隊和預算投入能夠符合客戶當前和預期的需求、集團全球業務發展，並應對未來一兩年市場和經濟的挑戰。」

週三 (21 日) 感恩節前夕，亞馬遜 (AMZN-US) 透過電子郵件通知客戶，由於系統發生「技術性錯誤」，導致客戶的姓名和電子郵件地址公開顯示在其網站上。亞馬遜表示已修復該錯誤，並向客戶保證無需重新設定密碼。但是個資遭洩恐為客戶帶來網路釣魚攻擊的風險，客戶帳戶也可能遭駭客重新設定。

美國貿易代表辦公室 (USTR) 週二 (20 日) 指責，中國並未改變在對美貿易衝突核心上「不公平」的做法。美國總統川普預計月底將與中國國家主席習近平會面，這一說法料將提升雙方緊張關係。

經濟日報

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工商時報

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聯合報

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蘋果日報

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中國時報

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自由時報

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