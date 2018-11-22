陸股推出最嚴停牌規定 最長停牌時間不超過25天

在中國證監會 11 月 6 日發布「最嚴停復牌新規」後，滬深交易所 21 日晚間發布《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引 (徵求意見稿)》 (簡稱《指引》)，從減少停牌事由、壓縮停牌期限、強化信息披露、完善停復牌監管等方面，對上市公司停復牌業務予以重點規範。

根據《指引》，中國證監會明確規定發行股份重組可停牌，而且停牌時間不超過 10 個交易日，籌劃控制權變更、要約收購等停牌時間，不超過 5 個交易日，例外事項的停牌時間，原則上不超過 25 個交易日。

上交所指出，《指引》對重組停復牌事項主要進行了 4 個方面的修訂：

一. 減少重組停牌情形，縮短重組停牌期限：

僅允許以股份方式支付交易對價的重組申請停牌，且停牌時間不超過 10 個交易日。公司披露預案或者草案後，交易所審核及公司回复期間，原則上也不再停牌。

二. 要求停牌期限屆滿披露預案：

避免上市公司濫用停牌制度，上市公司應當在停牌期限屆滿前披露重組預案，併申請復牌，未能按期披露重組預案的，應當終止籌劃重組併申請復牌。

三. 明確停牌申請的時間窗口及披露要求：

上市公司籌劃重組申請停牌的，應當在停牌時即披露交易標的、交易方式及對手方。擬申請停牌的，應當在首次披露有關事項時立即申請停牌；上市公司在不停牌的情況下，籌劃涉及發行股份的重組的，在披露重組預案或報告書前不得披露與本次重組有關的信息。

四. 對於確有必要停牌的事項，留有一定空間：

國家有關部門對相關事項的停復牌時間另有要求的，公司可以申請繼續停牌，但連續停牌時間原則上不得超過 25 個交易日。

此外，為減少停牌隨意性、防範濫用停牌情形的發生，結合實踐情況，上交所發布的《指引》對上市公司可以申請停牌的其他重大事項，也做了更加細化的規定。具體來說，主要有三類情形：

一. 上市公司籌劃控制權變更、要約收購、股權激勵、員工持股計劃等其他重大事項，確需停牌的，可以申請停牌不超過 2 個交易日，確有必要的，可以延期至 5 個交易日；

二. 上市公司破產重整期間原則上股票不停牌，確需停牌的，可申請停牌不超過 2 個交易日，確有必要的，可以延期至 5 個交易日；

三. 上市公司風險事項存在重大不確定性，可能嚴重影響市場秩序、損害投資者合法權益，中國證監會或者上交所認為有必要的，上市公司可以申請停牌。

上交所相關負責人表示，除上述情形外，上市公司的其他事項如籌劃非公開發行、簽訂重大合同等，都不得申請停牌。