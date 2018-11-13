官方下重手奏效！中國停牌釘子戶忙著復牌

中國證監會日前公佈「最嚴停復牌」新規後，逼得多支長期停牌的股票陸續復牌，據傳還有更多「停牌釘子戶」已經準備好本周復牌。

《中國證券報》報導，截至 11 月 12 日，滬深兩市連續停牌天數超過 100 個交易日的股票有 16 支，還有 4 支連續停牌天數為 99 個交易日。其中，更有 4 支股票已經連續停牌超過一年之久，當中 * ST 新億停牌超過 3 年，沙鋼股份、深深房 A 停牌超過 2 年。

先前證監會就是因為這些長期停牌的釘子戶，在 11 月 6 日發布《關於完善上市公司股票停複牌制度的指導意見》，核心原則就是「不停牌為原則、停牌為例外，短期停牌為原則、長期停牌為例外，間斷性停牌為原則、連續性停牌為例外」。

果不其然，這項新規發布後，隔天連續停牌 112 個交易日的海南橡膠發佈修訂後的交易預案，在新規實施後率先宣佈復牌。接著，經緯紡機、世紀華通等連續停牌天數超過 100 個交易日的「停牌釘子戶」也紛紛宣佈復牌。

就在昨晚，11 月 12 日晚間，已經停牌超過 100 個交易日以上的希努爾、金浦鈦業，雙雙宣佈自今 (13) 日開市起復牌。希努爾因決定中止重大資產重組，今 (13) 日股價直奔跌停，至於還在重組中的金浦鈦業，股價則有超過 5% 的漲幅。

這項新規除了拔除「老釘子戶」，也希望避免「新釘子戶」成形，當中規定上市公司有重大事項，就得按照及時披露的原則，分階段披露有關事項的具體情況，不能以相關事項不確定為由隨意申請股票停牌，不得以申請股票停牌代替相關各方的保密義務。

事實上，對於中國股市過去「任性停牌」的情況，也讓外資特別警惕。富時羅素相關負責人近來就表示：「為了表明我們不鼓勵長期停牌這一做法的態度，在設置相關制度時，會把停盤超過一定標准的股票剔除出指數。」