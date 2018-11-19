財報停牌新規衝擊 Webb羅列41檔瀕危港股

港交所於 9 月底展開諮詢，建議財報中若出現會計師表示「無法表示意見」或「否定意見」的上市公司，就必須停牌，並由明年 (2019 年) 起實施。獨立港股股評人 David Webb 重申，該措施將不利小股東，並羅列 41 檔將直接衝擊的瀕危港股。

根據諮詢文件，交易所調查出有 43 家公司在過去一年遭會計師評為「無法表示意見」，但諮詢文件表明將以 2019 年起的財務報表為判斷標準，而非 2017 年或 2018 年的財報。

Webb 指出，港交所在檔案中未列出所有潛在影響個股，因此自行編制 41 家將受財報新制牽連的港股清單，當中有 24 家連續 2 年或以上被評為「無法表示意見」，因此認為能在 2019 年度逃出清單的企業並不多。

Webb 在最新的文章中表示，新例若在明年 1 月 1 日實施，2019 財年完結後，最快在 2020 年 3 月底，便會出現首批因新例而「傷亡」的個股。

港交所的諮詢期於 11 月 30 日完結。

這 41 檔有機會被勒令停牌的股份，32 檔在主板掛牌，9 檔是創板股。以上週五 (16 日) 收盤價計，有近 83%，即 34 檔個股年初至今股價下跌，當中一半 (17 檔) 跌幅達 5 成或以上，龍輝國際 (1007-HK) 及大生農業金融 (1103-HK) 累跌逾 9 成。

該批 41 檔個股包括：

萬隆控股 (0030-HK)

綠領控股 (0061-HK)

弘海高新資源 (0065-HK)

中國長遠 (0110-HK)

敏捷控股 (0186-HK)

中國能源 (0228-HK)

亞洲能源物流 (0351-HK)

能源國際投資 (0353-HK)

領航醫藥生物科技 (0399-HK)

東方明珠石油 (0632-HK)

中海重工 (0651-HK)

中國衛生集團 (0673-HK)

中國油氣 (0702-HK)

大成生化科技 (0809-HK)

恒盛地產 (0845-HK)

精優藥業 (0858-HK)

中國金控 (0875-HK)

國能國際資產 (0918-HK)

阿爾法企業 (0948-HK)

奧瑪仕國際 (0959-HK)

龍輝國際 (1007-HK)

雨潤食品 (1068-HK)

華榮能源 (1101-HK)

大生農業金融 (1103-HK)

中國海景 (1106-HK)

泰山石化 (1192-HK)

國盛投資 (1227-HK)

恒鼎實業 (1393-HK)

滿地科技 (1400-HK)

格林國際 (2700-HK)

大成糖業 (3889-HK)

融眾金融 (3963-HK)

朗華國際 (8026-HK)

太陽國際 (8029-HK)

中國融保金融 (8090-HK)

中油港燃 (8132-HK)

科地農業 (8153-HK)

匯創控股 (8202-HK)

環球數碼創意 (8271-HK)

華人飲食集團 (8272-HK)

恆勤集團 (8331-HK)