國務院：擴大開放 跨境電商零售進口政策擴大範圍

據央廣網消息，國常會會議決定擴大開放更大激發消費潛力，一是從明年1月1日起，延續實施跨境電商零售進口現行監管政策，對跨境電商零售進口商品不執行首次進口許可批件、註冊或備案要求，而按個人自用進境物品監管。二是將政策適用範圍從之前的杭州等15個城市，再擴大到北京、沈陽、南京、武漢、西安、廈門等22個新設跨境電商綜合試驗區的城市。三是在對跨境電商零售進口清單内商品實行限額内零關稅、進口環節增值稅和消費稅按法定應納稅額70%徵收基礎上，進一步擴大享受優惠政策的商品範圍，新增群眾需求量大的63個稅目商品。四是支持跨境電商出口，研究完善相關出口退稅等政策。此外，提高享受稅收優惠政策的商品限額上限，將單次交易限值由目前的2000元提高至5000元，將年度交易限值由目前的每人每年2萬元提高至2.6萬元，今後隨居民收入提高相機調增。

會議指出，多措併舉發展“通道+樞紐+網絡”的現代物流體係。一要佈局建設一批重點物流樞紐。構建物流樞紐幹線網絡體係。二支持物流樞紐運營主體通過發債、上市等融資。三要加快物流領域“放管服”改革。進一步擴大物流業對外開放，鼓勵包括民企、外企在内的社會資本參與物流樞紐建設運營。四要大力培育供應鏈物流、快遞和電商物流等新模式，促進物流體係智能綠色、高效便捷發展。

A股上市公司中，跨境通(002640-CN)專註於跨境電商領域的發展，以自營跨境電商零售渠道運營為主、第三方跨境電商渠道運營為輔，雙11”期間跨境進口業務GMV同比增長40%以上；東方嘉盛(002889-CN)擁有跨境電商產業供應鏈協同服務平台；宏川智慧(002930-CN)擁有碼頭資源，通過服務輸出，為客戶提供倉儲物流一體化服務，主要包括倉儲代理服務、過程管控服務。