索羅斯又現神操作：大跌前清倉FB 大幅減持奈飛、高盛

今年第四季美股大幅回調，而在這之前，億萬富翁索羅斯再次展現精準操作。

索羅斯基金（Soros Fund Management）上周遞交美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，截至第三季末，索羅斯已清倉所持全部 Facebook 股票，同時大幅減持奈飛和高盛。

巧合的是，這三隻股票在第四季均大幅下跌，10 月以來奈飛跌 30%，Facebook 跌 18%，高盛跌 14%。按照索羅斯此前持倉情況計算，這一倉位調整意味著，他成功避免了大約 1770 萬美元的賬面浮虧。

具體來看，在 Facebook 股票上面，索羅斯在 2017 年 11 月清空了當時的全部持倉，隨後的監管文件顯示，截至今年第一季末他仍未持有任何 Facebook 股票，但在第二季買入了 159,200 股，第三季再度全部清倉。

Facebook 今年以來利空不斷，因第二季財報不及預期，7 月 26 日 Facebook 單日暴跌 19%，第三季跌幅為 16%，10 月至今又下跌 18%。

在奈飛持股上，索羅斯第三季拋售了 106,400 股，占持倉總量的 89%。因投資者對奈飛未來盈利能力的擔憂，10 月以來奈飛跌 30%。

高盛則因 1MDB 事件而導致股價遭受重創，但就在消息曝出之前，索羅斯減持了超過一半持倉，對高盛的持股從第二季末的 64,814 降到第三季末的 28,206 股。10 月以來高盛跌 14%。

在清倉 Facebook 以及減持奈飛和高盛的同時，索羅斯第三季買入了 91,200 股阿里巴巴。不過第三季阿里下跌 11%，10 月至今又下跌超過 10%。

此外，索羅斯第三季還買入了美光科技，數量為 490,100 股。和阿里一樣，美光科技第三季也下跌 14%，10 月至今跌約 20%。