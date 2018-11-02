川普再批索羅斯：如果是他資助了大篷車難民 我也「毫不驚訝」

周三，美國總統川普暗示，可能是民主黨捐贈者索羅斯（George Soros）資助了大篷車難民。

在回答英國《每日郵報》的記者提問時，川普稱，不知道是否是索羅斯或其他民主黨捐贈者資助了大篷車難民，但就算是的，他也「毫不驚訝」。

他說，「我毫不驚訝。我不知道是誰，但是不會感到奇怪。很多人都說是的。」

據多家美國媒體報導，佛羅里達州的共和黨人 Matt Gaetz 最先提出索羅斯有可能是大篷車移民的資助者。

就在上周（10 月 24 日），包括前總統歐巴馬和民主黨總統候選人希拉里在內的多位美國民主黨人士收到了含有管式炸彈的包裹，第一個包裹就寄給了索羅斯在紐約州的住處。

這起惡性事件的嫌疑人是註冊過的共和黨選民，也是川普的狂熱支持者，出生在紐約布魯克，還是川普的「老鄉」。

川普隨即聲稱，炸彈包裹事件不是「友軍所為」，而是試圖在中期選舉前給共和黨抹黑、扼殺共和黨的勝選機會。

川普與索羅斯積怨已深。本周四，川普在白宮舉行的青年黑人領袖峰會上，就全球主義和貿易進行了演講，當川普批評外國「欺騙我們的工人」時，一些人開始叫喊「索羅斯」的名字，其中一名成員大喊「把他關起來」。作為回應，川普笑着重複了「把他關起來」這句話，並指向喊話的觀眾。

本月初，成千上萬「女權主義者」聚集在美國國會山莊前，抗議川普總統提名卡瓦諾為美國最高法院大法官。川普於次日在社交媒體就發文反擊，指責卡瓦諾的反對者們是受索羅斯支持的「有償專業人士」。

而六月在接受華盛頓郵報採訪時，索羅斯也曾炮轟川普是「超級自戀狂」，稱川普將毀滅全世界。華盛頓郵報稱，索羅斯打算在 2018 年的美國中期選舉中至少花費 1500 萬美元。索羅斯一直是民主黨最可靠、最慷慨的捐贈者之一，2016 年曾贊助希拉里參選總統。

目前超過 6000 名移民組成的四支大篷車隊伍正向美國邊境進發。最接近美國邊境，最大的隊伍里約有 4000 人，已經到達墨西哥的 Juchitan。還有兩支隊伍，約 2000 民移民剛離開薩爾瓦多。

過去幾周內，有援助工作人員向移民分發現金，也有當地團體為他們提供食物和住所。最近，有移民被發現乘坐包車向美國進發。目前尚不清楚誰在資助這樣大規模的有組織的行動，在旅途中為移民提供幫助和後勤支持。