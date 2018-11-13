1MDB 醜聞壓力跳錶 高盛股價暴跌至2016年最低點

高盛 1MDB 金融醜聞雪球越滾越大，除了高盛兩位銀行家涉案、該公司前執行長貝蘭克梵 (Lloyd Blankfein) 亦牽涉其中，《彭博社》週一 (12 日) 傳出高盛將面臨全額賠償馬來西亞政府 6 億美元的債券承銷費用，導致高盛股價暴跌 7.5%。

高盛 (GS-US) 週一以每股 206.05 美元作收，跌至 2016 年 12 月以來的最低水平，花旗與美國銀行等金融股隨之走跌，並成為道瓊指數的最大拖累。上週五 (9 日) 已下跌 3.9% ，跌破 200 日均線，引發投資人密切關注。

高盛股價走勢圖。

美國司法部稱至少有三位高盛銀行家涉嫌 1MDB 金融醜聞，還包括賄賂馬來西亞官員並洗錢數億美元。 高盛正在與美國司法部調查合作，並可能面臨重大罰款。

KBW 分析師 Brian Kleinhanzl 在一封電子郵件中寫道，許多負面消息令投資者對高盛倍感壓力。

1MDB 醜聞來龍去脈

美國檢察官聲稱，高盛銀行家參與了一項由馬來西亞金融家領導的賄賂和回扣計劃，高盛承銷了「一馬發展公司」 (1MDB) 將近 60 億美元的債券，其中高盛前合夥人賴思納 (Tim Leissner) 在 8 月已對此案認罪。

2008 年高盛協助「一馬發展公司」發售債券，目的是吸引外國投資者，美國當局聲稱這已成為貪污、洗錢和收受回扣的工具，涉案人使用贓款在美國購置奢侈房地產，藝術品和珠寶。

認罪的高盛銀行家賴思納 (Tim Leissner) 表示，他和另一名高盛員工馬來西亞金融家劉特佐 (Jho Low) 合謀發起，並向公司高層隱瞞他與劉特佐（Jho Low）間的合作關係。賴思納表示：「背地賄賂和收回扣是高盛文化的特徵。」

高盛前執行長貝蘭克梵 (Lloyd Blankfein) 也介入了「一馬發展公司」貪汙醜聞案，並於 2009 年出席了與劉特佐牽線的介紹會。賴思納向法官表示，他和當時高盛的其他幾名員工也隱瞞知情「劉特佐向外國官員行賄並收受回扣，承諾保證高盛在與 1MDB 的業務往來中獲利豐厚。」

除了高盛銀行家，馬來西亞前總理納吉布 (Najib Razak) 亦涉嫌監控主權財富基金一馬發展公司 1MDB ，侵吞數十億美元，爾後遭到大馬反貪汙機構傳喚逮捕。

高盛透過 1MDB 承銷賺取暴利近 6 億美元。而據《彭博社》報導，馬來西亞政府先前提供高盛債券交易費用，目前正尋求高盛全額退款。

美國司法部刑事調查解高盛是否涉入洗錢案，高盛則強調集團僅為 1MDB 發行債券、籌措資金，並不涉及詐欺行為。