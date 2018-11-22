〈財報〉Autodesk 財報表現卓越 分析師讚ARR成長給予信心

著名電腦軟體公司 Autodesk (ADSK-US) 週三 (21 日) 讓投資者歡呼，其第 3 季度的業績優於預期。Autodesk 股價上漲 9.74% 以 135.04 美元作收。

Autodesk 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

總部位於美國加州的 Autodesk 公布截至 10 月 31 日的第 3 財季業績顯示：

每股純益 EPS 為 0.29 美元，高於分析師預估的 0.27 美元。

營收為 6.690 億美元。高於分析師預估的 6.41 億美元。

在從買斷軟體過渡到訂閱軟體業務模式後，向雲端計算業務的過渡使得幾個季度的盈利和收入下降，但該公司第 3 季度實現了連續盈利，營收年增 28%，也是營收加速的第 3 個季度。

對於本季度，Autodesk 指導調整後 EPS 為 0.42 美元，營收應落在 7.05 億美元。華爾街預計截至 1 月 31 日的第 4 財季，EPS 應能落在 0.40 美元，營收應達 6.886 億美元。

Canaccord Genuity 分析師 Richard Davis 重申了對 Autodesk 股票的「買入」評級，目標價為 180 美元。他提道，「我們對 Autodesk 股價的看法很簡單：是個未來 2 年收入增長率預計將增長 20% 以上的公司，並且 FCF (自由現金流) 毛利率從 2018 年至 2019 年應從 9% 上升到 40% 以上，並不太可能出現多重壓縮」。

他也說道，Autodesk 在競爭對手 Dassault Systemes (DASTY-US) 和西門子 (SIEGY-US) 方面處於領先地位。「Autodesk 擁有最好的產品願景，也是大型、基本上傳統的供應商中，有最現代化的市場推廣策略 (訂閱和雲)」。

摩根士丹利 Morgan Stanley 分析師 Keith Weiss 維持其對 Autodesk 股票的「增持」評級和目標價格為 160 美元，也對該公司年度經常性收入 ARR 的增長印象深刻。此外，他認為 Autodesk 收購 PlanGrid 將為其建築產品組合增加「重要的高增長資產」。

CNBC 也報導，KeyBanc 分析師 Monika Garg 和 Jason Celino 認為其 ARR 成長給予財年 2020 和 2023 強勁的信心。