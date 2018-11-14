線上調查公司SurveyMonkey公布上市後首份財報 股價應聲上漲

知名線上調查公司 SurveyMonkey(SVMK-US) 在週二 (13 日) 公佈了上市後第一份財報。受惠於企業客戶的銷售增加，營收成長 18%。

SurveyMonkey 第三季營收為 6520 萬美元，高於去年同期的 5530 萬美元。每股虧損 1 美分優於去年同期的 2 美分。付費用戶增加了 5000 名，達到 621,000 名。該公司表示，自助服務部門佔該季銷售額的 88%，而輔導銷售部門業務也在加速擴張。

第三季淨虧損為 1.02 億美元，較去年同期的 1300 萬美元大幅增加。不過，該公司表示，較高的損失主要與上市後股票回報的變化有關。

SurveyMonkey 股價在財報公布後於盤後上漲 3%。該股自 9 月底在納斯達克上市以來股價下跌約 28%。

SurveyMonkey 股價走勢 (圖: 谷歌)

SurveyMonkey 為企業客戶或個人用戶提供數位調查工具和數據分析。展望未來，該公司預計第四季的營收將逐步增加，預估銷售額將達到 6480 萬美元至 6680 萬美元之間。全年營收則預估在 2.512 億美元至 2.532 億美元之間。

「我們仍處於開發和擴展銷售輔導業務的早期階段，本季銷售表現良好，與 LinkedIn、納斯達克、Sky 和 Intercom 等公司皆達成了契約。通過向企業客戶的銷售，可望加快付費用戶的成長，以實現貨幣化和客戶保留。」SurveyMonkey 表示。該公司報告的每用戶平均收入 (ARPU) 為 418 美元，年增率為 14.8%。

上個月 SurveyMonkey 的股票呈現跌勢，是由於當時規模較大且成長速度較快的競爭對手 Qualtrics 申請上市。但在 SAP 以 80 億美元收購 Qualtrics 後，SurveyMonkey 股價在週一 (12 日) 上漲了 7%。