紐約匯市—缺乏重大消息與數據 市場安靜感恩 美元漲勢稍歇

週三 (21 日) 交易，因缺乏重大經濟數據，也沒有明顯驅動力，讓貨幣市場在感恩節前夕相較安靜，主要匯率自前一日走勢中回撤一些。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 96.694。前一日美元上漲、美股大跌，但週三股市和一些對風險較敏感的貨幣均收回一些價值。

歐元上漲，收回前一個交易日一些跌幅，自週二尾盤的 1.1370 美元上漲至 1.1393 美元。

但市場交易者認為，歐元驅動力不明顯。歐盟委員會週二第二次駁回義大利的 2019 年預算提案，並對這歐盟第四大經濟體 (歐元區第三大) 啟動紀律處分。義大利的預算案中，支出和赤字的增加已經超過歐盟認為可行的水準，這也是過去數週打壓投資者情緒的事件。

除了義大利，歐盟也批評比利時、法國、葡萄牙和斯洛維尼亞的預算提案，認為這些提案恐不符合《穩定與成長公約 (Stability and Growth Pact)》。

然而，報導稱，義大利副總理 Matteo Salvini 有意審視政府明年的預算案，此消息提供義大利公債市場和歐元支撐力。

市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「因此，歐元兌美元匯率的參與者面臨兩難境地，這一邊，Fed 放緩升息的可能性讓美元承受壓力，另一頭，考量到義大利的狀況和歐元區經濟成長疲軟的現況，所以歐元沒有充分理由明顯看漲。」他預計歐元目前將維持區域內反彈。

英鎊方面，週三英國脫歐事務沒有太大進程，英鎊兌美元匯率持平在 1.2777 美元。

英國脫歐事務下一個關鍵日期將在下週，屆時歐盟高峰會將討論此議題。