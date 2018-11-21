股債油齊施壓 投資者已經無處可逃

今年的金融市場，走勢真是「只有更壞沒有最壞」。

昨日，股、債、油、數位貨幣、銅、白銀、黃金，所有資產類別都在下跌，投資者完全找不到避風港。

截至昨晚美股收盤，標普 500 指數已經回吐了 2018 年的漲幅、油價跌到了年內新低、追蹤垃圾債的 ETF 跌出了 4 年來的最低點。

野村集團旗下的股權交易部門、紐約 Instinet LLC 的交易主管 Larry Weiss 在接受彭博採訪時，稱目前華爾街還沒有出現大規模恐慌，但：

現在這個時間節點，很難說服別人做投資、而不是持有現金。

各類資產齊跌的背後，是投資者對未來的擔憂，即：

公司業績（美股這一輪牛市的背後推手）基本面的好日子似乎已經見頂到頭；

川普政府的減稅紅利已經被市場充分套現；

美國總統川普掀起的全球貿易摩擦毫無緩和跡象；

聯準會依然強硬，毫無要停止升息停止縮表的意思；

美股歐股跌跌不休

昨晚，美股開盤 45 分鐘後，標普 500 指數跌超 2%，較 9 月 20 日高點下跌超 10%。

FAANG 五大科技股市值已較分別的紀錄高點合計蒸發 1 兆美元。

10 月底投資者一度抱團科技股取暖，但截止 11 月 15 日，對沖基金的科技股部位已經減到了自 2015 年 12 月以來的最低位。

高盛的客戶數據統計顯示，本月，不少對沖基金都轉為凈賣空科技股。網路軟體開發和電子元件設備製造商處在股價被砸的最前線。

歐洲股市的情況也是一片跌跌不休，昨日延續了前日的跌幅，歐洲 Stoxx 600 指數創 2 年來新低。

當然，一些交易老鳥對市場這樣的狂風暴雨已經內心毫無波瀾。

摩根士丹利的 CEO 兼主席 James Gorman 在接受彭博採訪時，用「市場修正（correction）」來形容昨天的市場大跌。他認為，考慮到今年全球的政治、經濟波動，市場會出現這樣的大幅修正並不意外：

這就是市場在面對不確定性時做出的自然反應。短期內，因為市場緊張情緒，這種波動性可能會走極端、會過頭，但拉長到長期看，市場總是對的。

油價急跌

昨晚美股大跌後，作為風險情緒風向標的油價也不甘示弱，快速回落。

美油 WTI 跌 6%，一小時內跌破 56、55 和 54 美元三道大關，跌至 2017 年 10 月以來盤中最低 53.66 美元 / 桶。

國際布蘭特油價下跌 4.5%，跌超 3 美元，至 63.77 美元 / 桶，創 3 月以來新低，一小時內跌破 65 和 64 美元兩道關口。

此外，NYMEX 汽油期貨跌逾 5%，至 1.5003 美元 / 加侖，創 2017 年 7 月以來盤中新低。

美國企業債

美國高收益公司債（垃圾債）已經連續 9 天（創紀錄）下跌。

數位貨幣

昨天同樣也是蔥（Coin，幣）圈多頭的噩夢。數位貨幣紛紛暴跌。

周二，比特幣日內跌 10%+，一度直接跌破 4300 美元關口，創 2017 年 10 月以來最低水平。自今年初以來，比特幣已累計下跌 66%。

而全球第三大加密貨幣（以市值計算）以太坊在過去 24 個小時之內大跌 15%。

市場分析稱，比特幣「硬分叉」及監管上的擔憂拖累數位貨幣集體下挫。

傳統避風港不避風

昨日，傳統避風港黃金、白銀並沒有給受驚嚇的投資者們愛的抱抱，而是加入了跌跌不休大軍。