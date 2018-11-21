科技股接連暴跌 微軟一枝獨秀

自 10 月以來，美股科技股大多深跌，晶片之王輝達自年內高點已經腰斬，亞馬遜和蘋果跌幅也在 20%，科技股五大領頭羊 FAANG 們加起來市值已較分別的紀錄高點合計蒸發 1 兆美元。

但是，這股跳水的」泥石流「里，跌幅最淺的微軟（下圖中右上端粉色）簡直是一股「清流」。

10 月初至今，老牌的微軟只跌了 11%。微軟年初至今甚至還有 18.34% 的殖利率。

不同於今年被監管機構質疑數據和隱私政策、高管時不時被拎到國會山去做聽證的 Facebook、蘋果、亞馬遜、Twitter 等科技股同行，不在 FAANG 之列、錯過了在線廣告、社交媒體這班車的微軟，今年反而是科技股中受監管壓力最小的。

業績有穩定支撐: Office 365 和 Azure 表現穩健，企業雲市場增長前景可觀

微軟的主要收入來自於企業級（to B）的業務，尤其是雲服務和多年簽的企業軟體訂閱。

雲業務也正是微軟現 CEO 納德拉自 2014 年上任以來帶領微軟轉型的方向。

在截止 6 月 30 日的 2018 財年，微軟的商務雲模塊產生了 230 億美元的收入，年增率飆升 56%。

Office365 辦公系列、雲上儲存數據和營運 app 的公用端雲服務 Azure，是微軟兩大拳頭產品線。前者在辦公軟體界稱王多年，而後者目前只輸亞馬遜的 Amazon Web。

在微軟 9 月底發布的 2019 財年 1 季報中，企業版 Office 365 服務收入增長了 36%，企業級 Office 產品與雲服務增長了 17%，而 Azure 雲服務的增長幅度為 76%。

市場對微軟的信心，一方面是最新財報的銷售數據喜人，另一方面，是企業級軟體和雲服務未來的需求依然強勁。研究機構 Gartner 預測，2019 年企業花在軟體上的支出將增長 8.3%，這將是明年資訊科技板塊中增長最快的細分領域。