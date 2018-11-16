微軟與臉書合作 開發AI免費軟體

微軟 (MSFT-US) 先前已開發用於 AI 模型製作的開源軟體，但近幾個月該公司又改變路徑，選擇與臉書 (FB-US) 更密切合作，並為臉書開發自家免費 AI 軟體做出貢獻。

微軟沒有為這樣的改變重大支出，但這可以反映微軟有意願支持其他大型科技公司的軟體，而不是只專注在自家平台。

2015 年底推出的開源人工智慧軟體 TensorFlow，其背後製作公司就是 Google。微軟將其 Cognitive Toolkit (CNTK) 軟體放在 GitHub 上，且 2016 年初起提供更寬鬆的開源授權，臉書 2016 年稍晚推出 PyTorch，回應了 TensorFlow。

微軟資訊長 Kevin Scott 表示，臉書系統具有優勢，尤其是建構語音辨識系統，但 PyTorch 採用速度很快，且擁有屬於自己的一些有趣的技術特色。

Scott 去年與臉書技術長 Mike Schroepfer 見面，認同彼此應該「降低大眾訓練 AI 模組的軟體系統環境之複雜程度。」

2017 年 9 月臉書和微軟共創 AI 開放架構 ONNX，目的在建立相容標準，形成開放的生態系統，讓 AI 開發者在開發計畫中的任一階段，皆能混搭所需工具與架構，便於在不同架構之間轉移深度學習模型，減輕開發過程的複雜度。

「我們必須能真的回饋社會。」

AI 初創公司 FloydHub 創辦人兼執行長 Sai Soundararaj 表示，現實情況是，現在有太多種 AI 架構了。該公司的雲端服務支援微軟的 Cognitive Toolkit，但目前顧客的採用率不高。

微軟即使更專注在其他事業項目，但也沒有放棄 Cognitive Toolkit，目前軟體仍持續更新中。

但現在方向很明確。微軟 AI 平台商業副總裁 Eric Boyd 表示，「這個社群的動能實際上就圍繞在 PyTorch 和 TensorFlow，所以這會是我們的重中之重。獲得社群採用，這一點非常重要。」

微軟對於 Cognitive Toolkit 的舉動，就是近日微軟擁抱外來技術的趨勢，例如釋出開源工具讓更多 Linux 可在 Windows 10 內運作。