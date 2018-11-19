陸股違反公司退市制度趨嚴 申請重新上市需至少5年

大陸深、滬兩市交易所，上週五 (16 日) 晚間相繼發布《上海證券交易所上市公司重大違法強制退市實施辦法》和《深圳證券交易所上市公司重大違法強制退市實施辦法》，A 股重大違法退市新規正式落地，相較過去的規則更為嚴厲。

從此次新規發布的內容來看，不僅涉及危害公眾安全的重大違法行為需要退市，IPO 造假、併購重組造假、年報造假的企業都被明確將被退市。

首先受到衝擊的，就是長生生物 (*ST 長生) 因重大違法，深交所已經啟動強制退市機制。

4 種重大違法退市

上交所指出，從證券重大違法退市的整個制度設立來看，主要圍繞的是相關證券市場信息披露違法行為是否影響上市地位。因此，規則也明確了 4 種重大違法退市情形，即首發上市欺詐發行、重組上市欺詐發行、年報造假規避退市以及交易所認定的其他情形。

具體來看，證券重大違法強制退市情形中，欺詐發行主要是立足首發上市和重組上市中，申請或披露文件是否存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並被證監會依據《證券法》相應條文予以行政處罰，或者被人民法院判處欺詐發行罪。

對於年報造假規避退市的情形，主要是衡量公司在上市期間，是否隱瞞了已觸及財務類退市指標，而應當終止上市的事實。出現這類情形的上市公司，其信息披露已嚴重背離了公司真實財務狀況，無法向投資者提供關鍵的定價信息和投資決策參考，扭曲了市場正常定價機制和淘汰機制。

重新上市需要 5 年

深交所在媒體問答中，則強調涉及「五大安全」領域的具體退市標準，涉及「五大安全」重大違法的情形，，主要包括被依法吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷，被吊銷主營業務生産經營許可證，或者存在喪失繼續生産經營法律資格的其他情形等。

上交所表示，考慮到重大違法退市制度，是 2014 年 11 月證監會發布退市改革若干意見後才正式實施，因此以 2015 年的年度報告作為《實施辦法》第四條第 (三) 項年報造假重大違法退市情形，為新老劃斷的起算點，即追溯後自 2015 年起連續會計年度財務指標觸及終止上市標準的才予以退市，而 2014 年及其以前年度的財務情況不再考慮。

此外，上市規則的退市公司重新上市實施辦法也做了修訂，內容包括：