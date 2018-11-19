〈每日外資外匯觀點〉大摩高喊美元牛市結束、高盛建議做空美元兌加幣

美元上周震盪劇烈，創下 97.7 近 16 個月新高後回檔，振幅超過 100 點，在美國聯準會發表看法謹慎的言論後，市場對明年升息前景轉為保守，分析師紛紛加入預期美元「漲勢到頂」的陣營。

大摩喊空 美元牛市結束

4 月中旬以來，彭博美元指數已經上漲近 8%，看漲對沖基金近期多單部位增加至 2017 年 1 月來的最高水平，摩根士丹利外匯策略全球主管 Hans Redeker 直言，美元牛市已經結束，可以開始做空了。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

儘管今年在貿易戰陰影、美債殖利率攀升及美國經濟數據強勁下，市場熱情擁抱美元，但通縮壓力和油價下跌，加上信貸利差擴大、美股下跌以及主權債券殖利率開始下滑，美元可能轉而走軟。

此外，近期流入美國資產的外國資金，並非強勁的外國直接投資或其他長期資金流動，而是受到套利交易推動而流入貨幣市場基金的資金，這些短期的外國資金，很可能快速逆轉，使得美元走弱。

法國農業信貸銀行也認為，美國經濟放緩、油價下跌、人民幣走穩及美國市場流動性收緊，將不利美元走勢，而先前受到美債殖利率上升和美元走強衝擊的新興市場貨幣將進行反彈。

高盛建議做空美元兌加幣

高盛發布明年十大頂級交易機會，其中建議做空美元兌加幣，預期加拿大央行短期可能維持鷹派立場，將拉近和美國的利差，目標價位下看 1.27。

美元兌加幣日 K 線圖。(來源：新浪財經)

丹斯則看好美元利多環境將持續到 2019 年，在對日本近期出現的反通膨危險信號保持警惕下，預期美元兌日元仍具支撐，未來一年將在 113-115 區間波動。