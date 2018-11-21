甩強勢美元陰霾 投信：新興市場吹反攻號角漲勢可期

今年以來美元大漲衝擊新興市場，但近期頗有展開反攻之勢，根據投信統計，近一個月來，國際股市漲幅前 10 名全由新興市場包辦，其中新興亞洲市場更一舉包辦 6 席，就連沉寂多時的金磚四國也名列其中。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出，新興市場近期陸續吹起反彈號角，統計近一個月全球前 10 大強勢股市，通通由新興國家包辦，不僅全數繳出正報酬的佳績，介於 0.63-8.5% 的波段漲幅，明顯優於 MSCI 世界指數 - 1.16% 的負報酬。

進一步觀察近一個月前 10 強股市中，亞股中的巴基斯坦、中國、印度、印尼、菲律賓與香港等單一市場股票指數皆榜上有名，堪稱近期市場大贏家，一掃今年早先普遍跌幅逾一成的頹勢；另外，阿根廷和巴西等國家分別搶下冠軍和季軍寶座。

張致寧表示，新興市場先前因市場消息面壓抑股價表現，但因基本面仍在，指數整理反而醞釀健康的續漲動力，尤其是亞洲國家，因財政體質優於其他新興市場，即便是美元需求龐大的雙印和馬來西亞，其經常帳與外匯儲備亦較 2013 年改善，並已啟動升息維穩匯率與通膨，整體防禦力大有增進。

目前 MSCI 亞太 (不含日本) 指數股價淨值比低於 1.5 倍，較長期均值約低於 1 倍標準差位置，歷史經驗顯示，每當亞洲的股價淨值比落在 1.4 至 1.6 倍之間進場，未來一年的平均報酬率可望衝至 24%，低檔布局機會浮現。

若從匯率角度分析，張致寧說，美國基礎建設投資佔 GDP 比重僅 0.5%，預估未來 10 年在基礎建設的資金缺口，將達 2 兆美元，且川普當選後的擴張性財政政策加重預算赤字與貿易保護主義，短期恐難改善經常帳，美元中長線恐將走跌，屆時或有機會紓解亞幣貶值壓力，進而吸引資金回流。

張致寧建議，若投資人憂心市場波動幅度較大，在當前市場震盪之際，不妨透過亞太收益型策略等方式，以供較資產佳下檔保護。