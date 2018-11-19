【安聯投信】陸股專欄：反彈格局延續A股重返2700點

許廷全 (安聯中國策略基金經理人)

19 日滬深兩市出現分化，滬強深弱的格局明顯。其中，滬指延續上周反彈格局，繼上週五順利站上季線後，19 日持續震盪向上，交投放量，並成功站上 2700 點；但另一方面，深證成指、創業板指走勢則是相對疲軟。

在盤面板塊表現上，銀行、證券、房地產等權值股板塊表現相對強勢；創投板塊繼續掀長停潮，但板塊內個股差異化大，其中又以雄安概念股走勢最為凌厲。

回顧近期盤勢，大致有以下特點：一、創投概念股連續上漲，帶動短線資金持續活躍；二、券商板塊成為本輪大盤領漲的龍頭；三、權值股和中小型股步調趨於一致，顯示近期 A 股大致仍處在反彈格局之中。

在政策聚焦上，中國官方將持續推動消費刺激、減稅以及擴大基建等具體措施。在供給側改革持續推動影響下，現階段去庫存壓力不大。加上部分有基本面支撐或未有轉差跡象而被錯殺的標的或板塊，其中長期投資價值也正逐漸浮現。

就市場流動性而言，隨定向降準逐步發揮效應加上監管政策方向獲進一步釐清，衣襟壓力已逐步緩解，民營及小微企業扶持將提供更多協助。中國人行仍將透過公開市場投放確保流動性無虞，在物價壓力不大情況下，貨幣政策後續仍有進一步空間。

另外在籌碼面，A 股市場融資水位在歷經修正後，已降至低於 2014 年低點的 7600 億人民幣上下。現階段，就評價面而言低於長期平均。穩健貨幣政策與後續財政刺激效應將有望提供未來股市動能，包括國企改革、環保、供給策改革、製造 2025、消費升級等主題，均有助於長期表現。

下波觀察重點包括：中美貿易關係、金融監管政策、中國宏觀經濟、美國成長力度與升息步調、大股東限售解禁與質押衝擊、人行貨幣與匯率政策、國企改革方案、iPhone 及中國智慧型手機銷售狀況等。

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