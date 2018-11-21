東台11/30舉行法說會 陸反傾銷調查及中美貿易戰為法人焦點

東台 (4526) 前三季獲利較去年同期轉盈，前 10 月營收也比去年同期成長逾 20%，公司將於 30 日召開第三季法說會，屆時除報告業績外，針對大陸反傾銷調查及中美貿易戰也是法人關注焦點。東台指出，初步評估銷往大陸的立式加工中心機，平均單價都比大陸廠商來得高，並無低價搶市或是傾銷的事實，而大陸商務部 10 月 16 日宣布反傾銷，東台為初步被「點名」的台灣廠商之一，但大陸商務部於 13 日發佈抽樣，東台並未在受調公司中。東台強調，將持續並密切關注此案件，並積極應訴。



東台累計前三季合併營收為 83.48 億元，年增 20%，毛利率約 24%，較去年同期 22% 增加兩個百分點，稅後淨利為 2.82 億元，每股盈餘 0.86 元，較去年同期每股虧損 0.43 元大幅轉佳。



東台自結 10 月合併營收為 11.47 億元，月增 29.68%，年增 27.37%；累計前 10 月合併營收為 94.99 億元，年成長 21.35%。



集團整體而言，工具機營收占 81%，電子設備部門營收占比 19%。在產品應用面表現，汽機車產業約占營收 45.9%、電子業約占 15.2%、航太業約占 4.0%。市場面表現上，今年前 10 月以台灣、大陸為主要市場，約占 63%，亞洲其他地區則約 16%，歐美地區則占 21%。



亞洲市場拓銷方面，東台集團旗下 4 家台灣子公司東台精機、榮田精機、譁泰精機與亞太菁英於 11 月參與 2018 台灣國際工具機展，一口氣推出 6 台明星機種，開展當天就獲得訂單；歐美市場拓銷方面，針對汽車輕量化以及電動車產業的發展趨勢，由奧地利子公司 ANGER 主導，結合集團公司資源與先進技術，開發汽車車體鋁合金結構件，於開發階段就已接獲訂單。



此外，東台的 SDL-6「六軸線馬數控鑽床」、TMS-2500「五軸複合式車削中心機」、AMP-160「金屬粉床式雷射積層製造設備」、亞太菁英的 MC-18200「動柱動樑式高速龍門加工中心機」獲第 27 屆台灣精品獎，東台集團參賽 4 台機種，4 台均獲獎，其中 AMP-160「金屬粉床式雷射積層製造設備」更從參選的 1127 件中一路過關斬將，獲僅有 10 個名額的台灣精品金質獎，顯示東台集團研發實力。