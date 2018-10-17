陸反傾銷，東台表示，產品均高單價無傾銷事實，正搜集資料因應

【財訊快報／戴海茜報導】針對大陸商務部宣布對原產於台灣及日本的立式加工中心機，啟動反傾銷立案調查，台灣 5 家工具機業者被點名，東台 (4526) 是唯一上市櫃廠商，對此東台指出，公司尚未接獲任何通知，但因為銷往大陸的產品都是高單價，沒有傾銷事實，目前正搜集相關資料因應。東台集團銷往中國地區佔營收比重為 50%，台灣約占 15%，亞洲其他地區則約 16%，歐美地區則占 19%。而根據大陸統計，近 3 年來台灣銷往大陸立式加工中心機台數約在 2200 台至 2700 台之間，占總進口數量的比重不到 10%。



東台表示，銷往大陸的立式加工中心機，平均單價都比大陸廠商來得高，並無低價搶市或是傾銷的事實，集團目前正積極蒐集相關資料。



據了解，此次反傾銷調查被點名的台灣廠商共有 5 家，包括東台、台灣麗偉、台灣麗馳、永進及力勁。目前，台灣立式加工中心機銷往大陸的進口關稅稅率為 9.7%，銷往大陸金額每年約 50 億至 70 億元。



東台自結 9 月營收 8.85 億元，月減 10.83%，年下滑 12.75%；累計前三季營收為 83.51 億元，年增 20.57%。集團目前在手訂單 50 多億元，其中東台約 25-30 億元。



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