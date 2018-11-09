〈區塊鏈大應用〉IBM、希捷聯手 用區塊鏈技術打擊硬碟仿冒

據報導，科技巨頭 IBM(IBM-US) 和全球主要硬碟製造商希捷 (STX-US) 達成合作，宣布了一項運用區塊鏈技術來打擊假冒硬碟的聯合計劃。

這個計畫將使用 IBM 的區塊鏈平台來紀錄希捷所生產的硬碟來幫助製造商、集成商和業務合作夥伴更好地驗證硬碟的真實來源，減少數據丟失並為消費者做出產品保證，同時降低假冒產品所帶來的維修成本。

透過更新 IBM Cloud 上的 IBM 區塊鏈平台數據，來記錄希捷安全解決方案 (eID) 上的產品認證辨識 ID，以便廠商和需求者在產品生命週期的任何時刻，能夠驗證硬碟的來源並確保產品身分。

除了 eID 之外，希捷還將提供一種名為「Certified Erase」解決方案，該公司表示：「利用加密擦除技術生成數據清除數位證書，並由希捷的安全公鑰基礎架構 (PKI) 進行電子簽名，存儲在區塊鏈中，以便根據全球數據隱私法對數據進行管理。」

與希捷的這兩個安全相關技術相結合，IBM 區塊鏈平台的去中心化的特性能夠讓各方根據許可級別來新增或編輯區塊鏈數據。並且各方都能在這個區塊鏈平台上，查詢產品出處和產品生命週期中所有的歷史事件記錄。

IBM 全球電子產業總經理 Bruce Anderson 表示：「將區塊鏈與先進的加密產品識別技術相結合，標誌著區塊鏈重新建構電子產品生命週期管理流程的潛力。電子元件的仿冒是一個全球性問題，需要整個生態系統共同努力解決。」

IBM 持續積極開發區塊鏈技術，該公司在上週提交了一項區塊鏈的專利，該系統旨在增加擴增實境 (AR) 的能力，設置和維護 AR 遊戲玩家在地區上的安全邊界，以免誤入現實中的非法區域。