比特幣大跌拖垮礦場 二手礦機轉賣價格不到1折

比特幣昨 (20 日) 起價格再摔一波，跌至 4300 美元下方，24 小時跌幅又見 10% 以上。自比特幣現金硬分叉之後，一週跌幅已超過 3 成。除了投資人損失慘重外，由於價格已經跌破挖礦成本，礦工們叫苦連天，許多中國大陸中小型礦場甚至只能清盤退場。

比特幣在 2017 年開啟瘋狂漲勢，價格直逼 2 萬美元，但價格由高處墜落的速度也不慢，自高點跌幅已超過 75%。在幣值大降之後，眾多礦場入不敷出，被迫將礦機二手轉賣清盤。

比特幣近一週價格 (圖表取自 coindesk)

陸媒報導，過去原本一台要價 2 萬元的礦機，二手轉讓價僅為 1000 多元。部分小型比特幣礦場的礦機廢棄後，在院子裡堆積如山，甚至被按廢鐵的價格稱斤來賣。

除礦場之外，在去年比特幣火熱期間，也有不少算力託管平台誕生。如今，一些平台也發出清盤公告。據一家名為算力投的平台表示，由於螞蟻 S9 合約自 2018 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 16 日，已經連續 10 日無法支付管理費、電費。根據《算力投算力服務協議》，如若連續 10 天合約收益不足以支付管理費、電費時，算力合約即自動終止。

對投資人來說，更難以承受的可能是，目前看不出比特幣跌勢有中止跡象。

ADM Investor Services International 全球策略師 Marc Ostwald 表示，比特幣價格在 6000 美元下方仍急速滑落，以下沒有很好的保護價格，更多的停損賣壓加劇了市場損失。

除了硬分叉的因素之外，監管問題也打壓了市場情緒。美國證交所上週五宣布，對兩家加密貨幣公司處以民事處罰，這兩家公司沒有將其 ICO 產品登記為證券。

在比特幣領跌之下，其他競爭幣種，包括以太幣、瑞波幣、萊特幣等，都出現大量拋售，24 小時跌幅也至少達 10% 以上。