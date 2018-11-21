〈區塊鏈大應用〉「The Big Issue」報紙推出區塊鏈平台 以促進社會價值投資

據報導，全球流通最廣的街頭報紙「The Big Issue」推出一個由區塊鏈技術所建構的平台，以推動社會價值投資。

這個稱「The Big Exchange」的平台由三家公司作為創始人所投資，包含英國標准人壽 Aberdeen、美國哥倫比亞 Threadneedle 和 AllianceBernstein。據外媒報導，該平台將提供 30 到 40 個針對社會和環境的基金，並將在六個月內開始運行。

使用 The Big Exchange 平台將收取少量手續，一旦完成平台註冊，使用者將能夠在與聯合國所提倡的 17 個可持續發展目標議題中進行選擇。

最初計畫的最低投資金額預計為 640 美元，但 The Big Exchange 平台的董事長 Nigel Kershaw 計劃將金額降至 2.50 英鎊 (3.20 美元)，與一份「The Big Issue」的價格相同。

目前，該平台已經從三位創始投資人和總部位於倫敦的金融科技公司 FNZ 籌集了約 130 萬美元。在接下來的五年中，The Big Exchange 預計將吸引高達 380 萬美元的資金。

近期來，區塊鏈技術被廣泛運用於社會需求，特別是在慈善領域。與加密相關的技術，特別是區塊鏈，可以有助於提高民眾或企業捐贈和在國際之間交易的透明度，同時降低傳統匯款費用。

舉例來說，知名的加密貨幣交易所 Binance 最近為 7 月中旬在日本遭受洪水災害的民眾，透過 ERC20 代幣籌集了 141 萬美元的善款。

此外，區塊鏈解決方案也被用於促進社會環境活動，家用清潔用品製造商莊臣和新創公司塑膠銀行於 10 月合作，在印尼開設了幾家塑料回收中心，提供當地代幣以獎勵垃圾回收。