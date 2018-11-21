味全出售閒置資產 年省利息2.37億元 將持續強化品質擴大銷售區域

味全 (1201) 體質改善，今年第三季因處分三重廠資產等挹注，第三季稅後盈餘 9.58 億元，年增 25 倍，每股盈餘(EPS)1.89 元；累計前三季稅後盈餘 10.21 億元，每股盈餘 2.02 元。味全董事長陳永清表示，過去 2 年多來，持續出售閒置資產，已減債 136.8 億元，估計每年可省下利息費用 2.37 億元，加上中國營運穩健成長，味全營運已見到「日出」。陳永清指出，味全近幾年在品保檢驗室硬體設備投入超過 5 億元；每年品保投入費用約 1.5 億元，食品安全管理的專職人員有 104 人，每年針對 6 大品類、4624 個食安項目進行檢測。目前台中、斗六及高雄 3 個工廠已全部取得 SQF 優級認證。



陳永清表示，近年味全專注本業，積極處分閒置資產，持續改善財務結構，穩健營運體質，其中出售頂率股權減債 32.94 億，每年可省下 5500 萬元利息費用；處分三重土地減債 71.52 億元，減息 1.28 億元；處分龍潭資產減債 11.76 億元，減息 2000 萬元；處分埔心資產案減債 20.64 億元，每年減息 3400 萬元。總共減債 136.86 億元，每年可省下約 2.37 億元利息費用。



陳永清表示，未來台灣事業將持續朝精緻化強化品質，大陸事業持續穩健成長，第三季累計業績成長 15.1%，利潤成長 45.2%。將穩定發展優酪乳、純果汁、乳酸菌及鮮奶等 4 大品類，其中優酪乳在新品及有效代言人的整合行銷，營業額成長 15%，利潤成長 91%；而鮮奶今年更是大幅成長。



針對未來發展，陳永清表示，未來中國大陸將擴大銷售區域，除目前河北及杭州 2 個廠區外，廣州及蘇州廠預計在年底投產，接下來是計畫到東北、西南及西北設廠。



此外，味全日前擬出售埔心牧場土地等資產給三立集團，總計逾 6.86 萬坪土地，連同地上物及附屬設備，交易總金額約 26.63 億元，最快年底前可完成，法人初估處分利益約 10 億～10.5 億元，將可進一步挹注獲利。

