央行統計 Q3金融帳連33季淨流出 稱出口未受美中貿易戰影響

中央銀行公布第三季國際收支，經常帳順差、金融帳淨資產自 2017 年第四季起持續下滑，分別跌入近 4 年和 5 年以來新低，又以金融帳部分較去年同期滑落幅度最大。央行表示，外資減持台股拖累金融帳表現，不過出口部分尚未受美中貿易戰實質影響。央行統計顯示，第三季金融帳淨資產增加 78.26 億美元，年減 54.46%，長達 33 季淨流出，累計總金額近 1.2 兆元。



央行表示，主要來因保險公司投資海外債券比例提高，且外資減持台股，導致金融帳呈現下滑態勢。



經常帳方面，第三季順差 140.4 億美元，年減 35.33%，創 4 年新低，其中商品貿易單季順差 163 億美元，年衰退 35.32%。



央行表示，雖受惠全球經濟穩健成長，但基期偏高，較去年同期成長 29.2 億美元，進口則因原油價格上漲、出口衍生需求增加 、半導體設備投資購置回升等影響，較去年同期增加 103.7 億美元。



累計今年前三季，經常帳順差 500.6 億美元，金融帳淨資產增加 344.7 億美元，央行準備資產增加 102.8 億美元。