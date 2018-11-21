新興市場回春？ 高盛：明年報酬率有望達雙位數

《彭博社》報導，投行高盛 (Goldman Sachs) 預測，新興市場股市在歷經 2018 年的劇烈動盪後，明年有望繳出雙位數的回報，MSCI 新興市場股票指數在 10 月底時跌落熊市，但近期開始回升。

MSCI 新興市場指數走勢

高盛由 Kamakshya Trivedi 帶領的策略師在報告中指出，美國經濟可能在 2020 年前持續擴張，儘管許多經濟學家認為增速將減緩，另一方面，中國將持續透過刺激措施來緩解經濟增長放緩的影響。

以美元計算，明年開發中國家股市的回報可望達 12%，而整體新興市場資產將在 2019 年溫和增長。中國以外的經濟體增長、資產較便宜的估值以及聯準會緊縮政策為高盛看好新興市場的原因。



高盛認為，明年上半年的表現會比下半年好，特別是在市場對於美國可能進入經濟衰退的擔憂逐漸攀升之下，波動性可能也會在這段時間增加。



高盛表示，新興市場股市的有最大的漲幅可能性，特別是在中國股市大幅下跌之後。在美元疲弱的情況下，開發中國家貨幣平均可能上漲 2%，主權債回報率預測為 5.5%。

MSCI 新興市場貨幣指數走勢

以下為高盛 2019 年對新興市場各面向的看法：