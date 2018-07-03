Colonial Bank倒閉 PwC審計不當判賠FDIC 6.25億美元

美國聯邦法官週一 (2 日) 表示，因四大會計師事務所之一 PwC 的審計疏忽，未提前發現美國第 25 大銀行 Colonial Bank 的破產危機，因此判 PwC 應賠償美國聯邦存款保險公司 (FDIC)6.255 億美元，PwC 則表示將上訴。

FDIC 為美國政府的的獨立機構，若受保銀行倒閉，FDIC 可保護在美國的受保銀行儲戶的存款免受損失。因 Colonial Bank 破產一案，FDIC 損失近 28 億美元。

從 2002 年到 2008 年，PwC 每年都給 Colonial Bank 的母公司 Colonial BancGroup 良好的審計意見，但 Colonial Bank 於 2009 年倒閉，為美國歷史上第 6 大銀行倒閉案。美國地區法官 Barbara Rothstein 指出，PwC 對銀行審計的疏忽，為造成 FDIC 損失的主要原因。

Rothstein 表示，PwC 未能發現 Colonial Bank 與 Taylor, Bean & Whitaker 多年以來的詐欺行為，後者曾為​​美國第 12 大的抵押貸款機構，同時為 Colonial 的主要客戶。Colonial 則曾擁有高達 260 億美元的資產與 340 間分行。

對此判決，FDIC 的審判律師 Stephen Sorensen 表示，他們很開心法院能指出，當會計公司未能履行應盡的審計義務，所造成的後果。

根據研究機構 Audit Analytics 的數據，這筆賠償金額將成為業內有史以來最大的一筆判決，KPMG 曾在 2005 年時，因避稅與美國司法部達成 4.56 億美元的和解賠償。