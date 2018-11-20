新案場陸續併網 永鑫能源明年營收可望倍數成長

太陽能系統設計營造商永鑫能源成立 6 年以來，累積併網容量已達 150MW(百萬瓦)，公司負責設計施作的「Mitsui Outlet Park 台中港」太陽能案場，將在 12 月啟用，明年也有海內外新案場規劃中，單年度併網量可望上看 150MW，進而帶動營收倍數成長。

永鑫能源成立於 2012 年，資本額約 9000 萬元，為首批成功進軍日本市場的台灣太陽能系統商，近年案場成績包括全台最大單一水面型案場高雄永安滯洪池、全台最大薄膜屋頂型案場宜蘭蘇澳必翔、台灣首座薄膜太陽能發電系統港口宜蘭蘇澳港四號倉庫等，也設計施作全台首座綠能國會案場—立法院鎮江會館屋頂型太陽光電系統。

除各大案場陸續完工併網外，永鑫能源表示，負責設計施作的「Mitsui Outlet Park 台中港」太陽能案場將在 12 月啟用，其為全台第一、也是最大的太陽能電場商場，該案場獨特之處，在於建案初期就一併考量太陽能系統規劃，除可讓整體更美觀，也可提升建案的完整度。目前為止，永鑫能源在台灣與日本的案場，裝置容量累積共超過 150MW。

展望未來，永鑫能源目前多項海內外計畫陸續進行中，新案場規畫包括台船、新塭滯洪池、雲林及嘉義地層下陷區等，明年併網量可望達到 150MW，進而帶動營收呈現倍數成長。