【亞洲投顧】大盤轉弱，注意風險

◆盤勢分析

今天大盤量增下跌，跌破關鍵支撐 9755 點，盤勢轉弱，要注意大盤回測 9616 點尋求支撐，這時候操作千萬不要太積極，要控制風險，先觀察是否有初步止跌訊號。龍哥一路以來一直提醒大家，大盤中長線還是空方趨勢，要降低操作資金以控制風險，希望大家可以體會。這次大盤千點下跌和 600 點反彈，只要按照訊號操作就是有大獲利，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，一口波段多單累積大賺 + 300 點以上，親帶會員大賺將近 + 100 萬。搶反彈可以留意多方格局而且籌碼穩定的主力股，例如，2458 義隆電，6176 瑞儀，8016 矽創，8069 元太，8046 南電，3324 雙鴻等等。另外可以注意網通族群，整理後多方格局，籌碼慢慢佈局，像 2345 智邦，6285 啟碁，3596 智易，5388 中磊等等。盤整之後會有 "大" 行情，不論上漲或下跌，大家一定要把握，跟上龍哥的腳步，一起佈局一起迎接行情。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，2458 義隆都有創高。

今天外資期貨多單減少 664 口，自營商期貨多單減少 89 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏空佈局，大盤下跌，空方籌碼增加，注意回測支撐。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9777 開始偏多操作，跌破 9755 點出場；空方操作者帶量跌破 9755 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估