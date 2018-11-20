【顧德投顧】潮水退，看到亮點 電動車、監控明確趨勢

◆盤勢分析

昨 (11/20) 美股 4 大指數重挫，台股開盤即以 9788.95 開出，最低下殺到 9726.8，下跌幅度高達百點，收盤 9743.99；傳產帶領的控盤方式失效，控盤類股包含水泥、紡織、塑化等重要權值股，股民不買帳，信心潰散，盤間多次點火，無法引發買盤參予；近關情怯，選舉剩下三天行情，似乎股民已經陸續做選前的調節，觀望態度明確，但今天潮水退去倒是看到了後續操作的明確方向。

早盤科技類股中以電動車概念股相對強勢，車王電、同致漲停作收，觀察 Tesla 股價 (如下圖) 屬於歷史相對高點，察覺資本市場的趨勢在於電動車 / 自動車概念股，相對強勢的有為升、怡利電、麗清、永新 - KY 等各股票。

美國有意禁止美國企業銷售高階晶片給中國大陸安全監控廠海康威視，台灣安全監控廠可望迎來轉單商機，消息傳來，陞泰、晶睿、奇偶漲停；慧友、彩富等安全監控類股，在台股震盪的今天仍然有不錯的漲幅，這也是一個由美中貿易戰帶來意外的趨勢。

全球記憶體三巨頭 (美光、海力士、三星) 的反壟斷調查引來市場猜測中國想對美國施壓技術轉移，美光股價暴跌近 7%，s&p 指數跌破幾日來的上升軌道；中美貿易戰再起疑雲，美國四大指標皆呈現五日線與月線的死亡交叉，市場對於經濟緩慢復甦的的期待內含高度敏感性，對於台股選後股市發展偏向悲觀，端看 11 月底川習會的發展而論。

台股與陸股同線面臨壓力，陸股今天跟著美股重挫，跌破季線；如果陸股沒有站穩，台股要在 9800 點缺乏支撐；仍不用過度悲觀，櫃買指數仍比上市加權指數強，選前在傳產權值股撐盤的狀態之下，只要櫃買人氣未渙散，仍有反多回 9800 點的機會；選後似乎就應該回到正常的經濟趨勢，建議各位投資人可以往電動車、安全監控等、AI 等方向來進行選股。

林開誠 分析師

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