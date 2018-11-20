央行與政府衝突緩解 印度盧比連飆6日

《彭博社》報導，印度盧比兌美元連續第 6 天上漲，為一年多以來最長的連漲紀錄，在此之前，印度央行與印度政府在外匯存底水平上陷入政策衝突，央行呼籲政府勿干涉央行獨立性，以避免金融市場信心受損，但近期已釋出一些妥協訊號。



台灣時間 20 日上午 10 時許，印度盧比兌美元匯率上漲約 0.5%，暫報 1 美元兌 71.2825 印度盧比，為自 9 月 4 日以來的最高水平，並成為亞洲貨幣中漲幅最大者之一。

美元兌印度盧比走勢

同一時間，10 年期印度國債殖利率下跌 3 個基點至 7.76%，債券價格走升。

印度 10 年期國債殖利率走勢



印度央行 (RBI) 和該國政府進行公開討論，欲在外匯存底水平與銀行貸款限制上取得共識。在週一 (19 日) 的會議上，印度央行同意組建一個委員會，以研究釋放外匯存底的相關需求。



TD Securities 的資深新興市場策略師 Mitul Kotecha 表示，「成立一個委員會來審查外匯存底管理，這並不代表政府馬上可以利用這筆資金，因而減輕部分市場的擔憂，在印度央行召開會議後，盧比表現優異。」

另一方面，印度銀行並沒有立即同意放寬對於疲弱銀行的貸款準則要求，並維持銀行資本緩衝率 (Capital Buffer) 需達 9% 的要求。



Kotecha 表示，在摩擦未加劇的情況下，印度央行願意退一步，採取一些措施以滿足政府的要求，帶給市場很大的緩解。