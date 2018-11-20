美元指數續跌 人民幣中間價報6.9280下調35點

11 月 20 日，美元指數跌勢難止，人民幣中間價報 6.9280，下調 35 點，上一交易日中間價報 6.9245，在岸人民幣上一交易日收報 6.9429。

美元跌勢難止

美元週一跌至兩週低位，因美聯儲表明可能即將結束收緊週期。同時，歐元兌美元上漲，儘管意大利預算計劃談判的憂慮依然存在。



英鎊仍然是市場焦點，預期英鎊仍將承壓，直到市場得到有關脫歐協議的進一步進展。金價小漲，因美元受美國利率不確定性打壓下跌。美國股市週一收低，因投資者拋科技股。

中美利差持續收窄 資本跨境流動壓力加大

10 月金融數據超預期下行，引發市場對中國貨幣政策寬鬆預期，這導致中國國債收益率走低，部分國債收益率創出年內新低。中美貨幣政策預期分化和中國國債收益率走低，使得中美國債利差持續收窄，11 月 16 日中美 1 年期國債利差出現倒掛，而此前 3 個月、6 個月國債利差已出現倒掛，可見中美利差倒掛由短期向長期延續的趨勢，不少海外機構也在押註明年 3 月中美 10 年期國債利差出現倒掛。隨之而來的是，海外投資者或將降低對人民幣債券的持倉需求，甚至出現減持，這也將對資本跨境流動形成壓力。

人民幣匯率企穩概率上升

近期美元指數多次嘗試向上突破未果，隨著政策預期轉變，美元上行風險下降，人民幣兌美元匯率面臨的外部壓力減輕，企穩概率上升。

美聯儲主席鮑威爾上週發表講話，雖對美國經濟前景表示樂觀，但也列舉了 2019 年美國經濟增長所面臨的三大潛在挑戰——海外需求放緩、國內財政刺激效應消退，以及先前美聯儲加息所產生的滯後經濟影響。此番講話後，市場篤定今年 12 月美聯儲將再次採取加息行動，但對 2019 年美聯儲放緩加息步伐的預期升溫。

無獨有偶，上週，美聯儲副主席克拉里達也表示，看到全球經濟增長正在放緩的一些跡象。克拉里達指出，美國的關鍵短期借款利率接近中性，這是 “合理的”。這直接導緻美元指數在上週五大跌，非美貨幣對美元則全線走高。隨著美元漲勢放緩，人民幣對美元貶值壓力將有所減輕。