日本日產汽車董事長高恩被捕 拖累公司股價一度跌逾6%

受董事長高恩 (Carlos Ghosn) 遭日本檢方逮捕影響，日產汽車 (JP-7201) 今 (20 日) 開盤大跌，跌幅一度達 6%，寫下 2016 年 7 月以來新低紀錄，並給日本股市帶來廣泛的衝擊。日經 225 指數今開盤下跌 1% 後跌幅縮小，東京時間 11:35 跌幅減至 0.86%。

日產汽車股價 (圖表取自 Google)

高恩是日本日產汽車、三菱汽車董事長與法國雷諾汽車聯盟的執行長。日本野村證券的分析師表示，受到這次事件的影響，對雷諾 - 日產 - 三菱聯盟的未來發展構成了不確定因素。另一方面，因日產的經營陣營在實務面已經步上軌道，對於日產的實務面影響應該不大。

日產的西川廣人社長 19 日晚間在橫濱總公司召開的記者會上，就高恩遭到逮捕一事對外界表示「這次的案件對於聯盟並沒有影響」。「日產與三菱、雷諾會緊密合作，努力將聯盟受到的影響程度降到最小」。

日本金融廳在 2010 年 3 月開始的新規定中明訂，年報酬額高於 1 億日圓的上市企業董事必須公開其姓名及金額。在有價證券報告書中，高恩在 2010 年 3 月 - 2018 年 3 月，共 9 年的期間從日產獲得了共計 87.82 億日圓的報酬。高恩在 2015 年 3 月期的報酬就超過 10 億日圓。在過去就有股東多次質疑高恩的高額報酬是否妥當。他本人則對外表示為了確保優秀的人才，必須支付高額的報酬。

在有價證券書中記載的最高報酬額是 2017 年 3 月期的 10 億 9,800 萬日圓。在當時連續 3 年超過 10 億日圓，這在日本汽車業界是極為突出的。