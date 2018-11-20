馬化騰：首先應該歸功於這個時代

《 人民日報 》於改革開放40年·傑出民營企業家系列，訪問了騰訊(00700-HK)主席兼首席執行官馬化騰，內容如下:

今年全國兩會期間，騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰稱，微信全球月使用活躍用戶數已突破10億大關。

短短20年，從一個小小的創業公司成長為用戶數超10億的互聯網巨頭，談及騰訊的成功，馬化騰說，“騰訊被命運眷顧走到今天，首先應該歸功於這個時代。”

“深圳的拓荒牛精神給了我憧憬與力量”

“回顧發展歷程，我有時也會想，如果不是在深圳，騰訊還會不會是今天的騰訊？我和我的同伴們還能不能堅持下去？”在改革開放40周年和騰訊成立20周年的時間節點，面對記者的提問，馬化騰發出了這樣的自問。

當然，問題很難有標準答案，但馬化騰很堅定：“‘敢闖敢試、敢為人先、艱苦奮鬥’，深圳的拓荒牛精神給了我憧憬與力量。”在他看來，這種精神蘊含著於萬千荊棘中踏出一條路的勇氣和從無到有的破局毅力，這是騰訊能夠走到今天的精神動力。

馬化騰大學學的是電腦專業，創業的萌芽，其實早就在他腦海裡種下。“1993年畢業的時候我就想過去創業，當時的想法是給客戶組裝電腦。”馬化騰說，“8086、286、386到486這些早期電腦我都動手組裝過。”但馬化騰很快發現，這種拼體力的工作，自己很難競爭過別人，於是轉而去了深圳一家做尋呼系統的公司工作，一干就是6年。

工作期間，馬化騰也成了當時國內較早一批接觸互聯網（當時叫惠多網）的人群，開通並管理著惠多網的深圳網站。尋呼系統的工作和互聯網的體驗，讓他看到了在如火如荼的傳統尋呼通信系統與尚處萌芽的互聯網之間，存在著一種跨界融合的可能性和新機遇，這促使他想去用互聯網的方法優化人們的通信方式。

1998年，馬化騰從公司辭職，和幾個同學、朋友一起創辦了騰訊公司，開發出一款新的即時通信軟體OICQ，即後來的QQ。“回過頭來看，我和當時創業的夥伴都對互聯網懷有一種狂熱的態度。”馬化騰笑著說。

“創業初期其實是非常艱難的。”馬化騰說，一邊是用戶數量暴漲，一邊是尚未找到商業模式，融資也艱難，甚至沒錢買伺服器。“幸運的是我們通過打造造血模式和盈利方法，克服了各種困難，慢慢發展起來。”

“跨越難關的關鍵在於不斷地創新求變”

在風起雲湧的互聯網領域，前方的道路步步驚險，一著不慎滿盤皆輸的例子並不鮮見。在騰訊發展歷程中，公司面臨的幾次大挑戰讓馬化騰印象深刻……

一次是與MSN的競爭。“那時候MSN很強勢，但我們的產品每天及時反覆運算，做得比國外產品更適合中國人。”馬化騰說，為了讓產品更適合中國使用者，他們針對中國特殊的網路結構做了大量優化，讓用戶的使用感受最好、傳檔最快，最終贏得了競爭。

另一次是2010年左右，隨著智慧手機的普及，移動互聯網快速發展，騰訊面臨著其他產品的嚴峻挑戰，迫切需要全新的方向和移動端產品來實現轉型。微信正是在這個背景下誕生的。這一次快速的轉型為騰訊公司贏得了一張寶貴的移動互聯網船票。

“跨越難關的關鍵在於不斷地創新求變。”馬化騰說，騰訊之所以能夠拿到移動互聯網的船票，核心就是以微信為代表的一大批產品技術創新。

在科技創新領域，專利是一個核心資料指標。經過多年的積累，騰訊全球專利申請已超過25000件，全球專利授權數量超過8000件，在互聯網領域，專利申請數量位居全球第二。20年間，騰訊從一個小心翼翼的模仿者逐漸成長為無數人想要模仿的對象。

創新之路，永不停歇。如今，騰訊開始佈局前沿技術，在基礎科學與前沿核心技術領域的創新上不斷加碼。AI實驗室、機器人實驗室和量子實驗室……不同側重角度展開的創新研發，已讓騰訊嘗到甜頭。

“公司的使命在於利用數位創新提升人類生活品質”

在移動互聯網領域，一個公司憑藉一款產品打開市場，實現彎道超車，似乎很常見。但馬化騰坦言，自己不太相信彎道超車，“更欣賞仰望星空與腳踏實地”。在他看來，企業的發展是以其價值觀為基礎的。

“騰訊的願景應該是成為最受尊敬的互聯網企業，公司的使命在於利用數字創新提升人類生活品質。”馬化騰將騰訊作為互聯網平臺企業的價值歸結為三個方面：和時代、國家的利益方向一致；和民眾生活的方方面面相融合；與業界的合作夥伴共同發展。

在剛剛結束的烏鎮世界互聯網大會上，騰訊小程式被評為“世界互聯網領先科技成果”。馬化騰將其看作微信之後繼續創新的成果。“在廣東，我們推出的小程式讓400多萬廣東用戶體驗到在手機上一站式辦理100多項民生服務的便利。”馬化騰介紹說，目前小程式應用數量已經超過100萬，覆蓋了200多個細分行業，日活用戶達到2億。這就是實實在在的“以用戶價值為依歸”。

從連接人、服務及設備，到連接各行各業、為其轉型升級助力，這是馬化騰為騰訊規劃的長遠戰略目標——“連接一切”。在他看來，這是“連接”戰略到了一定階段的自然延伸。“我們希望成為各行各業的數位化助手，助力‘互聯網+’、共用經濟以及數字中國建設。” 馬化騰說。

如今，隨著傳統行業開始加速數位化轉型升級，互聯網進入下半場。馬化騰思考的是，如何利用雲、支付、AI、安全等基礎設施，賦能產業合作夥伴，搭建新一代的智慧產業生態。“想想看，如果把10億級的使用者和專業的產業服務對接起來，説明傳統行業實現智慧化、數位化，那將會對用戶和行業產生多麼大的價值。”馬化騰說。

來源: 人民日報