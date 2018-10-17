雷諾攜手華晨拓輕型商用車業務 2年內向中國引進3款電動車

法國當地時間 10 月 16 日，雷諾集團與華晨中國 (1114-HK) 在巴黎與遼寧省政府代表簽署戰略合作協定，以推動輕型商用車業務在中國的進一步發展。雷諾集團同時確認將在未來 2 年內向中國引進 3 款新型輕型商用電動車。

此前，雷諾集團與華晨在 2017 年 12 月 15 日合資成立了華晨雷諾金杯汽車有限公司，主要從事輕型商用車生產和銷售業務。

雷諾集團董事長兼首席執行官戈恩表示，預計從 2019 年初開始，雷諾將在中國開發 7 款輕型商用車型，其中包括 3 款電動車。

雷諾集團與華晨於 2017 年末簽訂相關合資協定並組建合資企業，計畫以金杯、雷諾和華頌品牌生產和銷售輕型商用車，目標是到 2022 年，實現年銷量 15 萬輛，並加快電動化動力總成的發展。

華晨雷諾金杯汽車總部及工廠位於瀋陽市大東區，其產品主要包括 MPV、中型廂式客車和貨車、重型廂式客車和貨車等 3 大系列。輕型商用電動車將被納入公司主要產品系列。

中國輕型商用車市場規模預計為每年 300 萬輛，並且仍處於高速增長態勢。預計到 2030 年，城市「最後 1 公里」快遞服務將增長 125%。中國是全球最大、增長最快的電動車市場。