美股盤中─蘋果與晶片股帶動科技股走低 道瓊大跌逾360點

美國股市週一中場下跌，道瓊大跌逾 360 點。蘋果與半導體股股價大跌，壓低了科技股，帶動大盤走低。

台北時間 00:53

道瓊工業平均指數下跌 353.45 點或 1.43% 至 25059.77。

Nasdaq 指數下跌 177.20 點或 2.45% 至 7070.67。

S&P 500 指數下跌 42.11 點或 1.51% 至 2694.16。

蘋果帶動科技股走低。華爾街日報報導，該公司降低了新 iPhone 的生產訂單。其股價下跌逾 3%。

科技股亦下跌，金融時報報導，中國當局指控有大量證據顯示，三星，SK 海力士與美光科技違反了反托拉斯法。該報導並指出，中國將深入調查這三家全球最大的晶片製造廠。

美光股價下跌 3.4%，AMD 下跌 5.4%。

另有報導指出，臉書執行長祖克伯採取了更為嚴格的管理措施。該報導說，祖克伯於今年初，告訴 50 位主管說，公司已處於戰爭狀態，因為國會議員，投資人與使用者為公司帶來巨大壓力。先前，紐約時報刊登文章，詳細說明了臉書先是忽略，後又掩蓋俄羅斯利用臉書平台，干預 2016 年美國總統大選。週一，臉書股價下跌 4%。

去年，科技股為 S&P 500 指數中，表現最佳類股，今年為表現第二佳類股。但如今，科技股已自今年初所創 52 週高點下跌了逾 10%。

分析師說，過去一年半，股市回檔修正，各類股輪流下跌，現在終於輪到原先漲幅最大類股。

但分析師說，科技股的跌勢，應是買進機會。許多科技公司擁有最佳的成長率，且可能持續。

美國副總統彭斯於週日發表演說指出，美國對 2500 億美元的中國商品加徵關稅不會停止，除非北京有所改變。該消息亦使得週一股市下跌。

但上週，川普總統說他可能不會對中國商品進一步加徵關稅。

今年大多時間，中國與美國一直發生貿易爭執。這讓投資人擔憂全球經濟可能減緩。